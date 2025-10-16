Με τρία ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης ξεκίνησε την δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη βουλή. Επί του διαδικαστικού και της κατάχρησης του χρόνου από τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο υπερψηφίστηκε αλλά και τη Δικαιοσύνη, απαντώντας στις επικρίσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα είπε:

«Νόμιζα ότι είχαμε καταφέρει να επιβάλλουμε στους εαυτούς μας ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης, εκτιμώ ότι θα έπρεπε να τιμούμε το χρόνο. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο. Να μην διαιωνίζεται η κατάσταση της απόλυτης περιφρόνησης του κοινοβουλίου με πρώτη διδάξασα την κα Κωνσταντοπούλου. Οι κανόνες θα πρέπει να γίνονται όλοι σεβαστοί».

Για εργασιακό νομοσχέδιο

«Θα πίστευε κανείς ότι έχει επέλθει ο εργασιακός μεσαίωνας ακούγοντας όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης 47 άρθρα ψηφίστηκαν με πάνω από 180 βουλευτές και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην καταψηφίσει κάποια άρθρα που καταφανώς ήταν υπέρ, αποχώρησε για να μην φανεί η διγλωσσία σας».

Για δίκη στη Λάρισα

«Τα έχετε μπλέξει κα Κωνσταντοπούλου – ο δικός σας χώρος όταν ήσασταν στον ΣΥΡΙΖΑ, είχατε κάνει παραμάγαζο τη Δικαιοσύνη – όπως έχει ομολογήσει ο κος Κοντονής. Σε ένα κράτος δικαίου η δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια. Την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης εμείς έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε».

Για Γάζα

«Κα Κωνσταντοπούλου αναφερθήκατε στα παιδιά από τη Γάζα με υπονοούμενα, δεν το κάναμε σόου, ούτε με όρους επικοινωνίας αλλά για να βοηθήσουμε. Και θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί. Αν είχαμε αναγνωρίσει σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης θα μας είχε βοηθήσει ή θα δυσχέραινε το ρόλο μας; Με τη στάση που έχουμε τηρήσει και με τις έντιμες σχέσεις που έχουμε. Η Ελλάδα μπορεί την επόμενη μέρα να παίξει ουσιαστικό ρόλο. Η ειρήνη την οποία πετύχαμε, μπορεί το στυλ και ο τρόπος του Προέδρου Τραμπ να ξενίζει, θα σας συνιστούσα να είστε πιο προσεκτικός. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Αμερική είναι σύμμαχος της πατρίδας μας.

»Είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδος και αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα και κάνω την Ελλάδα ισχυρή, και αγωνίζομαι να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο επί των ημερών σας; Δεν ήταν ο περίγελος; Τα ξεχάσατε αυτά;», είπε αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος αντιδρούσε.

Για Τουρκία

«Μπορεί η ακύρωση της συνάντησής μου με τον πρόεδρο Ερντογάν να ήταν πραγματική μπορεί να ήταν και προσχηματική. Μπορεί να ήταν αντίδραση και στις κινήσεις μας στο πεδίο. Εμείς επιδιώκουμε πάντα το διάλογο, το ίδιο λέω και τώρα. Θα ξανασυναντηθούμε αλλά αν η Τουρκία φιλοδοξεί να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή η επιθυμία της περνά από τη σύγχρονη γνώμη της Ελλάδας. Για να πάρει έστω και ένα ευρώ η Τουρκία από το safe απαιτείται ομοφωνία. Ας αφήσουμε τις κορώνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι έχουμε σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Σκοπός μας να επιβεβαιώσουμε αποφάσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου. Το νέο Ελσίνκι που ζητήσατε το έχουμε πετύχει σε συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου. Περιγράψατε το casus belli ως κάτι αδιάφορο, και τις γκρίζες ζώνες», είπε αναφερόμενος στην πρωτολογία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Για άμυνα

«Ήμουν από τους πρώτους ηγέτες που μίλησα για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ιδιοκτησία της Ευρώπης για την άμυνά της. Η χώρα μας έχει πετύχει κάτι αξιοθαύμαστο. Ξοδεύουμε 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και καλά κάνουμε γιατί είναι προϋπόθεση για την ευημερία μας και ταυτόχρονα η χώρα μπορεί και έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Η άμυνα της χώρας ξεκινάει από τη διπλωματία λέει η Αριστερά. Αλήθεια; Να γίνουμε τότε σαν την Κόστα Ρίκα. Αλήθεια; Δεν θέλω να θυμίσω στο σώμα την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων που παραλάβαμε το 2019. Είμασταν από τους λίγους το 2020 που λέγαμε ότι μια σωστή μεταναστευτική πολιτική ξεκινά πρώτα και πάνω από όλα από τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Όποιες επενδύσεις γίνουν στην Ευρωπαική άμυνα πρέπει να αφορούν όλες τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, και αυτό η Ελλάδα το χαιρετίζει».