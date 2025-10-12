Με ενδιαφέρον παρακολουθούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο.

Το τελευταίο κεφάλαιο στην επιχείρηση επιστροφής του ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών, με κυβερνητικά στελέχη να «διαβάζουν» ως άκρως υποκριτικά αλλά και αντιφατικά τα όσα είπε.

Κι αυτό, γιατί, όπως λένε, «ένας πολιτικός ο οποίος ανήλθε στην εξουσία ως αντισυμβατικός και από την πρώτη ημέρα έγινε μέρος του πολιτικού συστήματος που τώρα αποκηρύσσει, ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να διαγράψουμε με ένα Χ όλο το πολιτικό του παρελθόν, ένας πρώην πρωθυπουργός που δεν έκανε ούτε μία ριζοσπαστική τομή από εκείνες που ευαγγελιζόταν για να ανέλθει στην εξουσία, γιατί τώρα να το πράξει;»

Διερωτώνται επίσης: Γιατί είναι «φυγή προς τα εμπρός» αλλά και αντισυμβατική κίνηση μια παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα;

«Εμείς προτιμούμε να μιλάμε για αυτά που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες»

Στην κυβέρνηση επιμένουν, πάντως, να τονίζουν ότι αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς δεν αφορούν ούτε την κυβέρνηση ούτε τη ΝΔ.

«Εμείς προτιμούμε να μιλάμε για αυτά που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες», τονίζουν και αναφερόμενοι στην επόμενη εκλογική μάχη για την οποία είναι σαφές ότι προετοιμάζεται ο πρώην πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παράταξη της ΝΔ, δεν θα κριθούν με βάση τη σύγκρισή τους με τον κ. Τσίπρα. «Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη», λένε χαρακτηριστικά.

Λένε ακόμα ότι όσο και αν προσπαθεί να σβήσει μονοκοντυλιά το παρελθόν του, ο κ. Τσίπρας ήταν ένας πρωθυπουργός που είχε αυξήσει ή επιβάλλει από το μηδέν 30 άμεσους και έμμεσους φόρους. Από την άλλη, η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει ή καταργήσει 85 φόρους από το 2019 μέχρι σήμερα.

«Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να κάνει το μαύρο άσπρο, αλλά περισσότερο σημαντικές από τις ταμπέλες είναι οι πολιτικές και τα αποτελέσματα», τονίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Και θυμίζουν ακόμα ότι το όχημα μέσα από το οποίο μπήκε στην πολιτική ζωή του τόπου, την οποία τώρα αποκηρύσσει και θεωρεί ξεπερασμένη, ο πρώην πρωθυπουργός ήταν αυτό του λαϊκισμού και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να κυριαρχήσει ξανά στη χώρα ο λαϊκισμός, αλλά και να μην παραδοθεί η χώρα εκ νέου σε αστάθεια γιατί οι πολίτες έκαναν πολύ μεγάλες προσπάθειες και θυσίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε.

Και επισημαίνουν τα παραπάνω γιατί εντόπισαν στη ρητορική του κ. Τσίπρα στοιχεία του παρελθόντος, καθώς παρουσιάζει την κυβέρνηση ως διεφθαρμένη και τον πρωθυπουργό ως ολιγάρχη που χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και παραλύει τους θεσμούς.

«Αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που ο ίδιος έχει πει ότι πρέπει να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, που έχει δύο αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς», λένε και προσθέτουν: «Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία».

Οι ίδιοι, πάντως, τονίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο πολύ μεγάλα λάθη. Το ένα θα είναι να πάψει να θυμίζει όσα βιώσαμε στο πετσί μας το 2015 ως χώρα και το δεύτερο να θεωρήσει ότι ο πήχης θα είναι ο κ. Τσίπρας.

«Ο πήχης δεν είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρίθη από την κοινωνία. Ο πήχης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας», καταλήγουν.