Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης ο Πάνος Καμμένος, όπου αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, στον Αλέξη Τσίπρα και τα… σκουντήματα στα υπουργικά συμβούλια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη.

Στη συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ και στην εκπομπή «Αυτοψία», ο Πάνος Καμμένος σημείωσε: «Εγώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον γνώρισα ως συνυποψήφιό μου στη Β’ Αθηνών όταν πρωτοκατέβηκε. Με την οικογένειά του είχαμε στενούς δεσμούς, με τον Κωνσταντίνο είχαμε σχέση πατέρα-γιου. Με τον Κυριάκο δεν είχαμε ποτέ προσωπική σχέση. Θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατάφερε να μείνει μόνος στο πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχει αντιπολίτευση.

Στα θετικά του σημεία είναι η πορεία της οικονομίας, το δεύτερο σημαντικό πιστεύω ότι είναι οι ισορροπίες με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και με μια εξωτερική πολιτική που δεν συμφωνώ. Σε αυτό που έχω αντίθεση είναι η ΠΑΣΟΚοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Προς το κέντρο ήταν πάντα η ΝΔ, όταν έγινε το άνοιγμα προς τα δεξιά με εμένα τον Απόστολο Ανδρεουλάκο και τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μας είχε πει ότι η ΝΔ είναι μια μεγάλη παράταξη που έχει δεξιά και κεντρώα στελέχη. Άλλο τα κεντρώα στελέχη και άλλο οι υπουργοί Σημίτη με τους οποίους συγκρουστήκαμε».

«Ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική»

Σχολιάζοντας τις τελευταίες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος ανέφερε ότι «για μένα πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική» περιγράφοντας τη «μια σύγκρουση που είχαμε για τις Πρέσπες. Αν δεν ψηφίζονταν η κυβέρνηση δεν θα πήγαινε με αυτές σε εκλογές, με τα 37 δισ. που είχε δίκιο ο Πολάκης, οι εκλογές μπορεί να κερδίζονταν. Οι Πρέσπες ήταν δώρο του Τσίπρα στον Μητσοτάκη».

Κατά τον κ. Καμμένο «ο Τσίπρας είχε πατριωτική διακυβέρνηση πλην των Πρεσπών. Δεν είναι δογματικός με την έννοια ότι όταν κάνει μια συμφωνία προς όφελος της χώρας θα το κάνει και του έχω εμπιστοσύνη. Υπήρξε περίπτωση αριστερός πρωθυπουργός να κάνει συμφωνία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ;».

Για τη σημερινή του σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος είπε: «Μιλάμε και εγώ πιστεύω ότι η κίνηση που έκανε την έκανε σωστά αλλά αργά, γιατί ο Τσίπρας είχε αποδείξει με τη διακυβέρνηση της χώρας και τις σχέσεις που είχε, ότι ήταν μια προσωπικότητα από την αριστερά που μπορεί να διαχειριστεί την εξουσία. Είναι αυτός που μπορεί να δώσει την ελπίδα μιας νέας διακυβέρνησης. Ο Τσίπρας ποτέ δεν ήταν ανώριμος όταν τον καλούσε η πατρίδα. Το Μπαρμπαρός τότε δεν μπήκε ούτε ένα χιλιοστό στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως πρωθυπουργός έκανε ΚΥΣΕΑ και απελευθέρωσε τους κανόνες εμπλοκής σε εμένα και εγώ στους αρχηγούς. Οι Τούρκοι ήξεραν ότι, αν έμπαινε το Μπαρμπαρός μέσα, θα το βυθίζαμε και το είχαμε ανακοινώσει και στο ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι «η τελευταία διαφωνία μας ήταν στη Βουλή για τις Πρέσπες με βαριές κουβέντες. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Το να βάλουμε κανόνες και να ζητήσει μια συνεργασία για γενικές πολιτικές κατευθύνσεις, εγώ θα συζητούσα μαζί του, όχι όμως να γίνω στέλεχος του νέου κόμματος Τσίπρα. Για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα και σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει σύγκρουση με την Ευρώπη, πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες και με διαφορετικούς. Ούτε εγώ άλλαξα ούτε εκείνος, η συνεργασία μας έγινε με σεβασμό των θεμάτων που επέλεξε ο καθένας. Με τον ίδιο τον Τσίπρα έχω καλή σχέση. Εγώ αντιπροεδρίες και θέσεις δεν διαπραγματεύτηκα. Μου πρότεινε να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν το δέχτηκα. Δεν έχω δίψα για εξουσία και οφίτσια, αν μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα, θα το κάνω».

Το κόμμα της συζύγου του – «Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα εμπλακώ»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη, λέγοντας «θα μπορούσε να μπει στην πολιτική, ίσως η λύση να ήταν αυτή (σ.σ. για την επιστροφή του στην πολιτική). Την έχει πειράξει που έφυγα από την ενεργό πολιτική. Θεωρώ ότι επειδή έχει ζήσει τις διεθνείς εμπειρίες και τις πολιτικές ίσως να ήταν η λύση αντί για έναν τοξικό παλαιό πολιτικό. Εγώ δεν θα της απαγορεύσω να το κάνει αυτό. Το σκέφτεται, γιατί είναι πολύ σκληρή στη δουλειά της και δίνει τη μάχη με την ψυχή της».

Σε σχόλιο ότι μπορεί να τον διαγράψει, εκείνος απάντησε «αφού με κρατάει 20 χρόνια με όλο τον πόλεμο που έχουμε φάει, δεν θεωρώ ότι θα με διαγράψει σε ένα κόμμα που θα συμμετέχει».

«Όταν ανέστειλα τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη αγρανάπαυση, τώρα είναι η λέξη εφεδρεία. Πολλές φορές λέω σε φίλους να παρακαλάτε να μην χρειαστεί να γυρίσω. Δεν είμαι για την ήπια πολιτική αλλά για καταστάσεις με συνεργασίες ή για να κρατήσουμε εθνικές γραμμές και να συγκρουστούμε. Θα εμπλακώ αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, γιατί θα προσπαθήσει να κοροϊδέψει τον κόσμο της Δεξιάς στην Ελλάδα. Το έκανε το 1993. Ο Σαμαράς αυτό που θέλει να κάνει δεν είναι μια ιδεολογική αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη με ατζέντα αντι-woke ή αντιμετανάστευση. Ο Σαμαράς θέλει να πάρει μερίδιο της εξουσίας, για να διαπραγματευτεί, να πάρει 5-10 βουλευτές για να πάει στον διάδοχο του Μητσοτάκη ή τον ίδιο τον Μητσοτάκη και να ζητήσει υπουργεία».

«Παρότι έφυγα το 2019 και ανέστειλα τους ΑΝΕΛ, τις επαφές με όσους συμπορευτήκαμε δεν τις έχασα ποτέ. Κάποιοι είναι στη ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ ή πουθενά. Μιλάμε, τους ακούω και αν χρειαστεί να επανακινητοποιηθώ ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου», πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος.

Σε ειδική ερώτηση, μάλιστα, πότε τοποθετεί χρονικά τις αποφάσεις του απάντησε «θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις, πιστεύω ότι θα εξελιχθούν μέχρι τον Φεβρουάριο».

Τα σκουντήματα του Τσίπρα

Ο Πάνος Καμμένος αφηγήθηκε και μια αστεία ιστορία, κάνοντας ειδική αναφορά στα… σκουντήματα του Αλέξη Τσίπρα.

«Επειδή τους έζησα, το θέμα της Αριστεράς είναι ιδιαίτερο. Αν κάτσουν σε ένα τραπέζι να μιλάνε, μπορεί να μιλάνε 48 ώρες για ένα θέμα που λύνεται σε 10 λεπτά. Υπήρχαν υπουργικά συμβούλια που ξεκίναγε μια συζήτηση και ξεκινούσαν Φίλης και Σκουρλέτης και μπορούσε να κρατήσει 4 ημέρες. Με σκούνταγε τότε ο Αλέξης και τους έλεγα “αυτά μπορείτε να τα συζητήσετε στην Κουμουνδούρου, πρέπει τώρα να πάρουμε μια απόφαση”», είπε ο κ. Καμμένος.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πια, είναι ένα άδειο κουφάρι»

Για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν υπάρχει πια. Παρότι το αντιπαρατάχθηκα είχα στενό δεσμό με το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ του Βουνάτσου, του Σγουρίδη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ήταν η ψυχή του ΠΑΣΟΚ και πλέον δεν υπάρχει αυτό. Ο Ανδρουλάκης με τους τόνους του έχει απολέσει τους εκσυγχρονιστές του Σημίτη προς τη ΝΔ και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ προς άλλους χώρους. Είναι ένα άδειο κουφάρι με μια σημαία το ΠΑΣΟΚ».

«Το 2019 δεν ψήφισα, το 2023 ψήφισα λευκό» – «Θα μπορούσα να ψηφίσω τον Βελόπουλο»

«Το 2019 δεν πήγα καν να ψηφίσω, το 2023 πήγα από συνταγματική υποχρέωση, δεν θα ήθελα να πάω γιατί δεν υπήρχε κάτι που με εξέφραζε να το ψηφίσω. Εγώ είμαι πιο ΝΔ από τη ΝΔ, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω τον Γεραπετρίτη και τον Φλωρίδη. Ψήφισα άκυρο το 2023. Τον Βελόπουλο θα μπορούσα να τον ψηφίσω, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στον πατριωτικό χώρο για να κυβερνήσει. Εγώ, αν κατέβω χωρίς να πω τίποτα, θα πάρω 5% και θα μπω στη Βουλή. Το 2026 θα είναι τέτοιες οι συνθήκες που οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής της πορείας της χώρας. Μπορεί να ψηφίσω και τον ίδιο τον εαυτό μου», δήλωσε ακόμη.

«Καλά έκανε η Ρωσία και εισέβαλε στην Ουκρανία»

Ο Πάνος Καμμένος ρωτήθηκε και για τον Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι «πιστεύω στην πολιτική του. Εγώ το μετανιώνω που έκανα εμβόλιο για τον covid και στα παιδιά μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αυτοί που είναι εναντίον των εμβολίων και τους λέγαμε ψεκασμένους και τώρα δικαιώνονται με αιφνίδιους θανάτους όπως ο Τραμπ. Επίσης, για τη woke ατζέντα: δεν γίνεται να μπαίνουν στον στρατό αξιωματικοί τραβεστί. Σέβομαι τη διαφορετική σεξουαλική κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούν να παίρνουν παιδιά για υιοθεσία. Συμφωνώ και με την πολιτική του των ίσων αποστάσεων στα πεδία των συγκρούσεων. Θεωρώ ότι παράγει ειρήνη. Αν είναι στη θέση αυτή και, ο μη γένοιτο, χρειαστεί κάτι για την Ελλάδα θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα παρέμβει».

Κατά τον κ. Καμμένο «καλώς εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, την υποχρέωσαν να προστατεύσει τον ρωσικό πληθυσμό. Γιατί έγινε το ουκρανικό; Για να καταργηθεί ο Nord Stream 2 που θα έπαιρνε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία χωρίς να πληρώνει διόδια στους Ουκρανούς. Έβαλαν τον Ζελένσκι να δημιουργήσει κρίση με τη Ρωσία, για να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία».