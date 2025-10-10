Καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (9 Οκτωβρίου) ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε ανοιχτά για την εντυπωσιακή απώλεια βάρους του, αποκαλύπτοντας πως από τα 147 κιλά κατάφερε να φτάσει στα 85, χάρη σε χειρουργική επέμβαση.

«Μαγειρεύω κάθε μέρα. Κάνω μενού για τα παιδιά, διαφορετικό για μένα. Έχω κόψει τα κρέατα. Έχω αλλάξει εντελώς τη ζωή μου, γυμνάζομαι, ταξιδεύω πολύ στο εξωτερικό, μένω αρκετό καιρό στις ΗΠΑ. Έκανα χειρουργείο, γιατί έφτασα σε ένα σημείο να μην μπορώ να αναπνεύσω. Ήμουν 147 κιλά. Τώρα είμαι 85 κιλά εδώ και πέντε χρόνια. Γυμνάζομαι αρκετά. Ουσιαστικά μου έκοψε το στομάχι, αλλά δεν ήταν μόνο το χειρουργείο. Κάνω μια πιο φυσική ζωή, έκοψα το κρέας, τα ποτά και τα γλυκά. Κάνω γυμναστική κάθε μέρα, τρέχω, κάνω κολύμπι και καταδύσεις. Μια νέα ζωή. Δεν είμαι αρνητής κρέατος, αν υπάρχει στο σπίτι θα φάω, αλλά δεν θα παραγγείλω μια μπριζόλα να φάω. Θεωρώ ότι η μεσογειακή διατροφή είναι ο λόγος μακροβιότητας που υπάρχει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Τρώω μικρές ποσότητες, το πρωί θα φάω ένα αυγό. Το πρωί περπατάω δύο ώρες. Κάνω πιλάτες, γυμναστική με βάρη. Κάνω τα πάντα», αποκάλυψε ο Πάνος Καμμένος.

«Όταν με ρωτάνε για συμβουλές, δίνω την κάρτα του γιατρού μου. Αν κάποιος μπορεί να χάσει και έχει λίγα κιλά και μπορεί να κάνει υγιεινή διατροφή, αυτό είναι το καλύτερο. Αν όμως έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι πλέον θέμα ασθένειας, η λύση είναι το χειρουργείο. Δεν πιστεύω στα φάρμακα και τα ενέσιμα, γιατί τα φοβάμαι. Το θέμα του άγχους και η πίεση είναι πολύ βασικό. Είχα να κοιμηθώ δύο ώρες συνεχόμενες πέντε χρόνια», συμπλήρωσε ο Πάνος Καμμένος.

