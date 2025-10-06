Στο ζήτημα που έχει προκύψει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας-Κύπρου.

Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει πριν και πάνω από όλα ενεργειακά την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του».

Όπως επισήμανε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί με ώρες ωραρίου καταστημάτων. Αυτονόητο το ότι έγινε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, απάντησε κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα περί πανικού».

Για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας απάντησε ότι όταν ρωτήθηκε η αρμόδια υπηρεσία απάντησε ότι δεν αφορά την ελληνική πλευρά.