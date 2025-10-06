Εκτάκτως χθες συγκαλέστηκε σύσκεψη με αφορμή τις τοποθετήσεις της κυπριακής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, όπου συμμετείχε κλιμάκιο του υπουργείου Ενέργειας και του ΑΔΜΗΕ. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις του έργου και ο αρμόδιος υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, ανέλαβε σήμερα το πρωί μέσω τηλεοπτικής του εμφάνισης στο Open να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και τι αναμένεται να ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με το καλώδιο.

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για έργο στρατηγικής σημασίας που θα βάλει τέλος στην απομόνωση της Κύπρου. Επισήμανε ότι συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα είναι ένα έργο που το θεωρεί οικονομικά βιώσιμο για να το χρηματοδοτεί.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος το υποστήριξαν και άρα το θεωρούν οικονομικά βιώσιμο», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας ότι έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατ. τα οποία έχει πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ.

«Έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα, ο υπουργός Οικονομικών (σ.σ. της Κύπρου) αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου και αναφέρεται σε δυο μελέτες που τεκμηριώνουν τη βιωσιμότητα του έργου».

Ο κ. Παπασταύρου επέμεινε, λέγοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν κάνει μια συμφωνία, ενώ επανέλαβε ότι το έργο κολλάει σε μια διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του.

«Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζει», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

«Έχουμε συμφωνήσει πως θα το κάνουμε και έρχεται ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου και λέει “εγώ δεν το κάνω”. Όλο αυτό αναμφίβολα δημιουργεί εμπόδια», είπε στη συνέχεια ενώ έκανε λόγο για μια σειρά από θέματα, από τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Έφερε μάλιστα ένα παράδειγμα: «Το έργο αυτό αγοράστηκε από τον ΑΔΜΗΕ πριν από δύο χρόνια. Η άδεια ακόμη δεν έχει μεταβιβαστεί μετά από δύο χρόνια».

Όπως σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, «είναι αναγκαία συνθήκη να επιλυθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα και να αρθούν οι επιφυλάξεις και οι αμφισβητήσεις για τη βιωσιμότητά του, προκειμένου να προχωρήσει. Το έργο είναι σημαντικό και πρέπει να προχωρήσει».

Ανέφερε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει συμβούλιο υπουργών Ενέργειας και «είμαι σίγουρος ότι θα είναι αντικείμενο συζήτησης με τον Κύπριο ομόλογό μου».

«Ο στόχος είναι να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες και να αρθούν οι αμφισβητήσεις», επανέλαβε, ενώ υπογράμμισε ότι η ΕΕ θέλει να γίνει το έργο, «είναι πολύ σημαντικό».

Για τις σχέσεις της χώρας με την Κύπρο, τόνισε πως «δεν διαταράσσονται από έναν» και επανέλαβε ότι «η κυπριακή πλευρά λέει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο επί της αρχής. Ο κ. Κεραυνός αμφισβητεί επί της αρχής το έργο».