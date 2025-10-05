Η πρώην υποψήφια του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές, Όλγα Δάλλα, δήλωσε μιλώντας σε εκπομπή του Focus FM 103,6 ότι θα δημιουργηθεί σωματείο γυναικών που υπέστησαν bullying από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα η κυρία Δάλλα κατήγγειλε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι πείστηκε να κατέβει ως υποψήφια για να υπερασπιστεί τα άτομα με αναπηρία. Η πραγματικότητα, ωστόσο, όπως είπε, αποδείχθηκε διαφορετική. Ενώ βγήκε πρώτη σε ψήφους στην περιφέρειά της με 6.168 σταυρούς, η Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να την παρακάμψει και να δώσει την έδρα στον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μόλις 2.500 ψήφους σε άλλη περιφέρεια.

Σύμφωνα με την Όλγα Δάλλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άλλαξε τη σειρά υποψηφίων σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις, κυρίως γυναικών που είχαν εκλεγεί πρώτες σε ψήφους, για να τοποθετήσει «φίλους, συγγενείς και εκλεκτούς της». Ανάμεσά τους, όπως είπε, ο σύντροφός της, ακόμα και ο προσωπικός της γυμναστής. «Βολεύτηκαν οι δικοί της άνθρωποι, ενώ οι πραγματικοί αγωνιστές παραγκωνίστηκαν», σημείωσε.

Παράλληλα ανέφερε πως το κόμμα λειτουργεί χωρίς καταστατικό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα, ούτε διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, ενώ τα οικονομικά διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ένας στενός συνεργάτης της.

Άλλη καταγγελία της κ. Δάλλα αναφέρει ότι δεκάδες πρώην υποψήφιοι του κόμματος έχουν αποχωρήσει καταγγέλλοντας αυταρχισμό και παραγκωνισμό. Τόνισε μάλιστα ότι έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλία για τη δημιουργία σωματείου γυναικών που υπέστησαν bullying από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να μάθει ο κόσμος το αληθινό της πρόσωπο», είπε.

Και πρόσθεσε: «Το πρωί αγκαλιάζει χαροκαμένες μάνες για τις κάμερες και το βράδυ χορεύει σε γλέντια, με τα ίδια ρούχα μάλιστα», ενώ συνέχισε: «Η Κωνσταντοπούλου φοράει μάσκα. Είναι συστημική», υπογράμμισε.