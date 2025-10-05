Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα έως το τέλος του έτους το ίδιο και οι προθεσμίες που έχουν δοθεί στους υπουργούς να φέρουν εις πέρας τις μεταρρυθμίσεις που μοιράστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο του περασμένου Ιουλίου.

Την πορεία υλοποίησής τους επιβλέπουν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Από αυτές ξεχωρίζουν 12 οι οποίες στόχο έχουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να βάλουν τέλος σε παθογένειες δεκαετιών.

1. Ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά στοιχήματα του πρωθυπουργού είναι η μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες. Το τοπίο θα αλλάξει πλήρως ενώ όπως είπε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. και με αυτή την κίνηση από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

2. Επίσης, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η επίσημη έναρξη της λειτουργίας των 4 πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων τα οποία όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνουν ακόμα περισσότερες επιλογές σπουδών, ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητές, που αναγκάζονται να φύγουν σήμερα και να ξενιτευτούν, δίνοντας επιλογές σε ξένους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να έρθουν να σπουδάσουν πια στην πατρίδα μας.

3. Η εφαρμογή του νέου πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων από 01/01/2026 με ταχύτερες πειθαρχικές διαδικασίες και αυστηρότερες κυρώσεις.

4. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων και κυρώσεων για την αντιμετώπιση της βίας στα δημόσια πανεπιστήμια αλλά και την διαγραφή των αιώνιων φοιτητών.

5. Η αύξηση των κινητών μονάδων υγείας με διαγνωστικές εξετάσεις σε όλες τις μικρές κοινότητες της χώρας με πολλές ήδη να είναι σε λειτουργία.

6. Το νομοσχέδιο για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζονται πάνω από 50 ΚΥΑ για απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων με βάση τις προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

7. Η οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα με εκσυγχρονισμό των υποδομών, βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας, ψηφιακό μετασχηματισμό, οικονομική αποτελεσματικότητα και βελτιωμένες υπηρεσίες στους επιβάτες.

8. Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης.

9. Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου χορήγησης της ΚΑΠ (μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδοτήσεων)

10. Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΛΑΣ με βασικούς άξονες την προστασία των συνόρων αλλά και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

11. Το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση στις προϋποθέσεις για νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα το οποίο έρχεται στη συνέχεια προηγούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αυστηροποίηση των κανόνων ως προς την παράνομη μετανάστευση.

12. H στρατηγική για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, σε συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ στις 3/9.

Και βεβαίως η εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με φοροελαφρύνσεις για όλους που θα έχουν ως συνέπεια τις αυξήσεις μισθών και άρα την αύξηση τους διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του στρατεύματος και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.