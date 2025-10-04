Για «κάθαρση στην πράξη» μιλά σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή καταγγελίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Δούκας τόνισε πως «για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα», προσθέτοντας ότι «η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη».

Ο δήμαρχος υπογράμμισε πως, αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχος του κόμματος, «ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή», προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί κανένας συμψηφισμός με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου – αυτούς της ΝΔ», όπως είπε.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα ήρθε μετά την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, για τον πρώην υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Νίκο Μπουνάκη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΝΔ έκανε λόγο για «σοκαριστική ομολογία» του κ. Μπουνάκη ότι το δικό του ΚΥΔ δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει παράνομες επιδοτήσεις για αγρότες που δεν έχουν σχέση με την περιοχή.

Το κυβερνών κόμμα κάλεσε τον κ. Μπουνάκη να δώσει εξηγήσεις για το πόσα χρόνια δηλώνονται οι εκτάσεις, ποια ποσά έχουν εισπραχθεί και γιατί ο ίδιος δεν φρόντισε να αποτρέψει την παρανομία, ενώ ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να τοποθετηθεί για το θέμα.

«Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη. Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

