Τους προέδρους των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Τασούλας ανέφερε τα εξής:

«Σας καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη για τις πρωτοβουλίες σας και για τη συμβολή σας στον στόχο μας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Γνωρίζω ότι οι προσπάθειές σας σε όλο τον κόσμο, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύ ευνοϊκό ρεύμα στην κοινή γνώμη για το όραμά μας. Η επίδραση στην κοινή γνώμη των χωρών σας και ειδικά της Μεγάλης Βρετανίας είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του στόχου μας.

Ξέρω ότι είστε εδώ για να έχετε διαβουλεύσεις με την υπουργό Πολιτισμού και να προετοιμάσετε το έδαφος για τα επόμενα βήματα προς την επίτευξη του στόχου μας.

Είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ένα μουσείο που περιμένει, θα υποδεχτεί αυτή την τεράστια χειρονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, την επιστροφή των Γλυπτών. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η επανένωση δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας. Κανείς δεν θα ηττηθεί αν τα Γλυπτά επιστρέψουν και επανενωθούν γιατί το αίτημα αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα και είναι τελικά οικουμενικό».

Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέθεσε:

«Η ελληνική πλευρά ενισχύει την επιχειρηματολογία τής διεκδίκησής της με απτές αποδείξεις της ισχυρής της βούλησης και της έμπρακτης δυνατότητας και ικανότητάς της να προστατεύσει, να διατηρήσει, να αναδείξει και να διαχειριστεί με τον βέλτιστο και ενδεδειγμένο επιστημονικά και τεχνικά τρόπο τα Γλυπτά.

Εδώ και δεκαετίες υλοποιεί ένα υποδειγματικό και αξιοθαύμαστο έργο συντήρησης, αποκατάστασης και αναστήλωσης του συνόλου των μνημείων της Ακρόπολης, του Παρθενώνα συμπεριλαμβανομένου.

Προχώρησε στη δημιουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ενός μουσείου αφιερωμένου σ΄ αυτά τα μνημεία, που σχεδιάστηκε, ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, προκειμένου να στεγάσει, υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, τα Γλυπτά μετά τον επαναπατρισμό τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κατέρριψε και το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου ότι η Ελλάδα δεν διέθετε κατάλληλες και αντάξιες υποδομές φιλοξενίας. Έχουν ήδη συμπληρωθεί 16 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης λειτουργίας του μουσείου αυτού, που συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα και πλέον αναγνωρίσιμα, δημοφιλή και επισκέψιμα του κόσμου».

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, «η ελληνική πλευρά δηλώνει συνεχώς την ειλικρινή πρόθεσή της να συνδράμει και να συνεργαστεί δημιουργικά στο πλαίσιο της υφιστάμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας με το Βρετανικό Μουσείο προκειμένου η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα να μην δημιουργήσει κενό στις συλλογές και στο εκθεσιακό του πρόγραμμα, προσφέροντας σε αντάλλαγμα διαρκείς και ανανεούμενες περιοδικές εκθέσεις και δάνεια αρχαιοτήτων υψηλού κύρους, καλλιτεχνικής και ιστορικής σπουδαιότητας και αξίας που θα διατηρούν αμείωτο και θα ανανεώνουν το ενδιαφέρον του κοινού». Επίσης, «επισημαίνει τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν πλέον οι τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιακής σάρωσης και δημιουργίας υπερυψηλής πιστότητας ακριβών αντιγράφων, τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν κάλλιστα τον “οικουμενικό”, και “εγκυκλοπαιδικό” και παιδευτικό χαρακτήρα που επιθυμεί να προβάλλει το Μουσείο».

«Η ελληνική πλευρά, τέλος, επικουρούμενη από τις απανταχού Εθνικές Επιτροπές και την ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη πλέον διεθνή κοινή γνώμη δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν ο διάλογος και η πολιτιστική διπλωματία με πίστη, καρτερικότητα και υπομονή, αλλά και με ενισχυμένο σθένος, αυτοπεποίθηση και επιμονή, ώσπου να επιτύχει την επανένωση των Γλυπτών. Παράλληλα, δεν απεμπολεί το δικαίωμά της να συνεχίζει τη διεκδίκηση και δια της νομικής οδού, εάν και όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης των Εθνικών Επιτροπών (IARPS) και πρόεδρος της Βελγικής Επιτροπής Christiane Tytgat, ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης και πρόεδρος της Αυστραλιανής Επιτροπής Emanuel Comino, ο πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης για την Επανένωση των Γλυπτών και Βουλευτής Andrew George, η αντιπρόεδρος της Σερβικής Επιτροπής Inès Kljakovic, ο Ingemar Lindahl πρόεδρος της Σουηδικής Επτροπής, η Cléopâtre Montandon πρόεδρος της Ελβετικής Επιτροπής και ο Περικλής Σταμπέκης πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής.

Η Διεθνής Ένωση των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, γνωστή ως IARPS (International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures), συσπειρώνει 20 Εθνικές Επιτροπές από 18 χώρες και υποστηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης.