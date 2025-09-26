Αντίθετη με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη ο ΣΥΡΙΖΑ για την απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan εμφανίστηκε η βουλευτής Β’ Πειραιά του κόμματος, Νίνα Κασιμάτη με ανάρτησή της στο Facebook.

Εκεί η Νίνα Κασιμάτη χαρακτηρίζει τα όσα είπε ο κωμικός «ρυπαρολογίες εις βάρος της ελληνικής σημαίας», έβαλε σε εισαγωγικά τους χαρακτηρισμούς «αντιφασίστας» και «καλλιτέχνης», ενώ αναρωτιέται αν πρόκειται για «ανιστόρητο, πεπλανημένο ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένο με τους σκοπούς των φασιστών».

Τέλος καταλήγει απαιτώντας «συγγνώμη» από τον καλλιτέχνη, καθώς όπως λέει σε άλλη περίπτωση «είναι ανάξιος οποιασδήποτε υπεράσπισης».

Η ανάρτηση της Νίνας Κασιμάτη: «Κάποιος Πάρης Ρούπος ήρθε στη Β’ Πειραιά της Εθνικής Αντίστασης να υποδυθεί τον “αντιφασίστα” με ρυπαρολογίες εις βάρος της ελληνικής σημαίας. Και που ακριβώς το έκανε αυτό ο “καλλιτέχνης”; Σε ένα από τα πεδία της Μάχης της Ηλεκτρικής (εκεί είναι τα Λιπάσματα Δραπετσώνας), όπου τον Οκτώβρη του ‘44 αληθινοί αντιφασίστες αριστεροί έδωσαν τη ζωή τους για να κατέβουν οι ναζιστικές σβάστικες και να ανεμίζει ξανά ελεύθερα η ελληνική σημαία.

Ανιστόρητος, πεπλανημένος ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένος με τους σκοπούς των φασιστών; Ας το σκεφτεί και ας ζητήσει συγγνώμη. Σε άλλη περίπτωση είναι ανάξιος οιασδήποτε υπεράσπισης».

«Η απόφαση της εταιρείας, οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά»

Αντίθετα, με τη βουλευτή του κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση υπέρ του κωμικού μιλώντας για απόλυση που ήρθε έπειτα από «συντονισμένη επίθεση» από «ακροδεξιούς κύκλους» και ως εκ τούτου τη χαρακτηρίζει «οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά». Παράλληλα δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στον κωμικό «και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται πιέσεις να μην εκφράζεται ελεύθερα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η απόλυση του Πάρι Ρούπου, γνωστού stand up κωμικού, από την εταιρεία Pizza Fan, ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση «δολοφονίας χαρακτήρα» από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο με ρατσιστικό μίσος.

Η απόφαση της εταιρείας συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Άραγε, θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται πιέσεις να μην εκφράζεται ελεύθερα.

Η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό της Δημοκρατίας και η υπεράσπισή της καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου. Η εταιρεία έχει ευθύνη να ανακαλέσει την απόλυση και να αποκαταστήσει τον Πάρι Ρούπο. Το καταναλωτικό κίνημα σε κάθε περίπτωση οφείλει να πάρει θέση».