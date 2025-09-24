«Σε έντεκα μήνες από τώρα, η χώρα θα διαθέτει διπλή σιδηροδρομική γραμμή από τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, που λαμβάνει χώρα στο «ΜΕΓΑΡΟ» Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσιάζοντας τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις σιδηροδρομικές μεταφορές τόνισε πως «το σύστημα των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα αλλάζει. Έχουμε μία νέα διοίκηση, κάτω από μία κοινή στέγη, και πλέον τα θέματα προχωρούν με ταχύτητα».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στις διοικητικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο, στη ΡΑΣ, στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά και στην επαναδιαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ δημοσίου και Hellenic Train.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «έχουμε βάλει τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές, ενώ σύντομα ξεκινούν οι εκπαιδεύσεις των μηχανοδηγών στο σύστημα ETCS, με στόχο να έχουμε λειτουργικό αυτόματο σύστημα πέδησης στον σιδηρόδρομο». Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σήμερα υπογράφηκε η ΚΥΑ για ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ.

Όπως τόνισε, «οι επικοινωνίες πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Σε ψυχομετρικό, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, πρέπει να εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας».

«Παρά τις όποιες αντιδράσεις, αυτές οι αλλαγές θα κάνουν καλό στο προσωπικό των σιδηροδρόμων. Θέτουμε δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε ένα επιχειρησιακό κέντρο να ελέγχει τα τρένα σε απόκλιση εκατοστών», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού των Σιδηρόδρομων Ελλάδας, με Έλληνες του εξωτερικού, καθώς ήδη σε αξιολόγηση βρίσκονται 300 αιτήσεις.

«Είναι μοναδική ευκαιρία για τον ελληνικό σιδηρόδρομο να αποκτήσει τεχνογνωσία από το εξωτερικό». Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ασφάλεια, αλλά και η εμπειρία του επιβάτη και συμπλήρωσε την υλοποίηση έργων για την ανακαίνιση των σταθμών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον προαστιακό, αλλά και την επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου.

Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρεία (Levante Train) για τη διεξαγωγή δρομολογίων στη Δυτική Πελοπόννησο.

Επιπλέον, για τις εμπορευματικές μεταφορές, ανέφερε ότι στόχος είναι το Θριάσιο να «γεμίσει ζωή, με προϊόντα, κοντέινερ και εξαγώγιμα υλικά, τα οποία μέσω του σιδηροδρόμου να πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη, με σημαντικό αποτύπωμα για τη χώρα».

«Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν και θα τελειώσουν το καλοκαίρι του 2026, ενώ οι αυτοψίες θα γίνονται και με drone, έτσι ώστε να παρακολουθούνται πιο στενά».

Σχετικά με τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι προχωρούν τα έργα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, η οποία θα εγκαινιαστεί στις αρχές του 2026.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε «ότι το 2026, θα έχουμε 550 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και «έτσι ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης θα βελτιωθεί περαιτέρω».

«Ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα έχει ανανεωθεί, καθώς θα φτάσουμε τα 1.000 νέα λεωφορεία, ενώ τα δρομολόγια των τρόλεϊ θα περιοριστούν σταδιακά, καθώς θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία». Όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός, στον ΗΣΑΠ, ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται τον Δεκέμβριο και μετά από ένα δοκιμαστικό δίμηνο, κάθε μήνα θα προμηθευόμαστε και από έναν νέο συρμό.

«Πέραν των 14 συρμών που ανακαινίζονται με την υπάρχουσα σύμβαση, εντάχθηκαν άλλα δέκα τρένα στο δυναμικό, ενώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο έχουμε νέους συρμούς και στο Μετρό, καθώς στόχος είναι να αυξηθούν τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο», τόνισε.

Τέλος, για τη μείωση των τροχαίων στις πόλεις, είπε ότι μπαίνουν κάμερες σε λεωφορεία, αλλά και σε δρόμους στην Αττική, ενώ κάθε δήμος αλλά και περιφέρεια θα μπορεί να βάλει και δικές του κάμερες, λαμβάνοντας έσοδα από τις παραβάσεις.