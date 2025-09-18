Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action 24, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης αναφορικά με τις νέες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, σε περίπτωση που «υπάρχει σκοπιμότητα από την απέναντι πλευρά».

«Εάν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε. Ήδη η Κρήτη, αν δεν έχει αδειάσει τελείως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχει πλήρως σχεδόν μεταφερθεί ο κόσμος. Το θέμα θα το διαχειριστούμε πλήρως», είπε ο κ. Πλεύρης.

«Αν όμως υπάρχουν σκοπιμότητες και δούμε συνέχιση του φαινομένου, θα υπάρξει κλιμάκωση και από τη δική μας πλευρά», τόνισε ο κ. Πλεύρης, χωρίς ωστόσο να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι αν είναι συγκυριακό φαινόμενο, δηλαδή μπορεί να συμβεί. Επειδή όλο αυτό το δίμηνο υπήρξαν πολλές ημέρες με καλό καιρό και βλέπαμε ότι μπορεί να υπήρχαν 2 ή 3 βάρκες με 50 ή 100 άτομα, βάρκες με 20-30 άτομα. Το να υπάρχουν 20 περιστατικά μας έβαλε σε προβληματισμό μήπως σχετίζεται και με άλλους λόγους που μπορεί να είναι μια ανοχή ή παρότρυνση από την άλλη πλευρά», συνέχισε ο κ. Πλεύρης.

Στην ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με το αν η άλλη πλευρά είναι η Λιβύη ή η Τουρκία, ο υπουργός απάντησε:

«Εγώ για την Τουρκία το μόνο που μπορώ να πω είναι τι γίνεται στα ανατολικά μας. Στα ανατολικά μας σύνορα με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είδαμε ότι σε τρεις, τέσσερις ημέρες υπήρξε μια ανοχή στο κομμάτι της Λιβύης που θέλουμε να δούμε αν είναι συγκυριακό ή αν υπάρχει σκοπιμότητα».

Τέλος, ο κ. Πλεύρης απάντησε καταφατικά στην ερώτηση σχετικά με το αν εξετάζει την παράταση της άρσης ασύλου, εξηγώντας πως αυτό θα εξαρτηθεί με βάση τις ροές που υπάρχουν και αν είναι συγκυριακό ή όχι το φαινόμενο. Επιπρόσθετα, ο υπουργός σημείωσε πως έχουν αυξηθεί οι ροές από το Σουδάν, που έχει προσφυγικό προφίλ λόγω του πολέμου που διεξάγεται εκεί, και πως η απόφαση σχετικά με την άρση θα ληφθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ανάλογα με τις ροές.