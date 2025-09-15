«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση. Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου»,

Την παραπάνω δήλωση έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου μετά την ανακοίνωση των ποινών για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στη δίκη Novartis.

Πηγή: ΑΠΕ