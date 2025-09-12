Την απόφαση ένταξης στο ΠΕΠ «Αττική 2021-27» της ενεργειακής αναβάθμισης του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου, δαπάνης 674.000 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του δημάρχου Ηρακλείου Νίκου Μπάμπαλου, στα γραφεία της περιφέρειας.

Οι προβλεπόμενες εργασίες, με περάτωση το τέλος του 2026, αφορούν στην αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, με τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και κλιματιστικών μονάδων, καθώς και στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα LED χαμηλής κατανάλωσης.

«Η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, αποτελεί μέρος της σταθερής δέσμευσής μας για σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, υλοποιούμε ένα συνολικό πρόγραμμα που δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις αλλά στοχεύει στην ουσία: να διασφαλίσουμε πως κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια θα εκπαιδεύεται κάτω από συνθήκες που σέβονται το περιβάλλον, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Η ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Γυμνασίου δεν είναι μόνο ένα έργο υποδομής, είναι μια επένδυση στο μέλλον, στο περιβάλλον, στην εκπαιδευτική ποιότητα, στην κοινωνική συνοχή. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την προσπάθεια για μια Αττική πιο πράσινη, πιο ανθεκτική, πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το όραμά μας και το κοινό μας καθήκον».

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο πρώτος από τους 66 της Αττικής που λαμβάνει έγκριση χρηματοδότησης για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενεργώ για τον Δήμο», συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων των δήμων, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ