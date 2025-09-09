Το μέτρο της κοινωνικής αντιπαροχής και της κοινωνικής μίσθωσης είναι μέτρο που έχει εφαρμοστεί και αποδώσει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είπε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, σε παρέμβασή του στη συζήτηση στην ολομέλεια.

«Είναι μέτρο που θα αποδώσει μεσοπρόθεσμα καρπούς. Είμαι βέβαιος γι΄ αυτό. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν μπορούμε άμεσα να πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχύσουμε την κοινωνική στέγη στην πατρίδα μας, ακόμη πιο γρήγορα ή τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πίεση που υφίστανται πολλά νοικοκυριά, από το αυξημένο κόστος, ιδίως για την ενοικίαση», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και προέτρεψε την κυβέρνηση «μέχρι να κατασκευαστούν οι νέες κατοικίες, να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί το απόθεμα των πολλών κλειστών κατοικιών».

Στην κατεύθυνση αυτή ο κ. Πέτσας πρότεινε, μαζί με τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στους ιδιοκτήτες που κρατούν τα σπίτια τους κλειστά (ανακοινώθηκε ήδη μείωση κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής από 35% στο 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ), να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τα κλειστά ακίνητα του Δημοσίου και τα κλειστά ακίνητα που βρίσκονται στα χέρια των funds και των τραπεζών.

«Εκεί νομίζω ότι χρειάζονται πιο γενναία βήματα και καλώ και την αγαπητή υπουργό και όλους μας να βρούμε τρόπους ώστε να είμαστε πιο γρήγοροι και να ανταποκριθούμε ακόμα πιο γρήγορα στις απαιτήσεις των καιρών και να διαθέσουμε ακίνητα του Δημοσίου, προκειμένου να βγουν στην αγορά. Το δεύτερο είναι να πιεστούν πραγματικά οι τράπεζες, οι servicers και τα funds που κρατούν ακίνητα, αφενός να προχωρήσουν σε περισσότερες ρυθμίσεις ώστε να φύγει ιδιωτικό χρέος από τη θηλιά των νοικοκυριών και να ανασάνουν, και από την άλλη να μπορούν να διατεθούν αυτά τα σπίτια, που συνήθως είναι υποθήκες, στην αγορά ακινήτων και να πέσουν έτσι οι τιμές που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά», είπε ο Στέλιος Πέτσας και υπογράμμισε ότι πλέον, εφόσον οι τράπεζες έχουν γυρίσει σε κερδοφορία, εφόσον μπορούν να διανέμουν μερίσματα στους μετόχους τους, πρέπει να υπάρξει μια πιο επιθετική στρατηγική, γιατί οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνηση μεγαλύτερη στήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ