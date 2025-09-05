«Οι μεταφορές, οι υποδομές και ο τουρισμός είναι κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης και σε περιόδους αβεβαιότητας, οι σύγχρονες και διασυνδεδεμένες υποδομές μεταφορών είναι επίσης κρίσιμες για την ασφάλεια», υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο ίδιος μιλώντας στο πέμπτο μητροπολιτικό συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης», που πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη ΔΕΘ.

«Μεταφορές και υποδομές μεταφορών, δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομος, ναυτιλία και εφοδιαστική αλυσίδα, τουρισμός, είναι στρατηγικοί τομείς για την Ευρώπη και την Κοινή Αγορά, είναι ταυτόχρονα κομβικοί για την Ελλάδα και την οικονομία μας, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα σχεδόν το 30% του ελληνικού ΑΕΠ. Όσο καλύτερες είναι οι υποδομές μεταφορών μας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη», είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Πρόσθεσε πως οι ευρωπαϊκές στρατηγικές για τα λιμάνια και τη Ναυτιλία θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, που όπως είπε σημαίνει «20 εκατ. θέσεις εργασίας, 3 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά μέσο όρο, με ορισμένες περιοχές μάλιστα να εξαρτώνται πλήρως από τον τουρισμό. Εδώ οι στόχοι μας είναι σαφείς: Να παραμείνει η Ευρώπη πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, με την Ελλάδα 10η σε όλο τον κόσμο, και 5η ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς».

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στάθηκε στον κομβικό ρόλο τον υποδομών και των μεταφορών, στην άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. «Για προφανείς λόγους, η στρατιωτική κινητικότητα, είναι σήμερα στρατηγική προτεραιότητα, κάτι που αποτυπώθηκε και στο νέο προϋπολογισμό, όπου οι πόροι για τη στρατιωτική κινητικότητα δεκαπλασιάζονται, από τα 1,7 δισ. ευρώ στα 17 δισ. ευρώ. Για να μπορείς να υπερασπιστείς μια ήπειρο, πρέπει να μπορείς να τη διασχίσεις. Και αυτό σημαίνει έργα αναβάθμισης υποδομών σε ολόκληρο το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Ήδη λοιπόν, μαζί με το ΝΑΤΟ και τα Κράτη Μέλη, χαρτογραφήσαμε τέσσερις διαδρόμους προτεραιότητας και πάνω από 500 έργα ύψιστης σημασίας. Αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι και γέφυρες χρειάζονται άμεσα αναβάθμιση και το επόμενο βήμα είναι η ταχεία υλοποίησή τους. Γιατί η ώρα για δράση είναι τώρα, όχι όταν ξεσπάσει η επόμενη κρίση».

Τέλος, ο ίδιος τόνισε: «Έχουμε ήδη πετύχει την ελευθερία κίνησης για ανθρώπους και αγαθά, ήρθε η ώρα να εξασφαλίσουμε την ίδια ελευθερία και για τις μετακινήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια “Στρατιωτική Σένγκεν” την οποία ήδη ετοιμάζουμε».

Πηγή: ΑΠΕ