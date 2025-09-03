Για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου του Μετς που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, ενημερώθηκε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την επίσκεψή του στον χώρο όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟ και τις αθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού καθώς το Κλειστό αποτελεί έδρα της γυναικείας ομάδας.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε για την πρώτη φάση εργασιών που ζητήθηκαν από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, της Περιφέρειας με τον ΟΠΑΝΔΑ.

Ήδη, έχει τοποθετηθεί ο κλιματισμός, σκίαστρα στους υαλοπίνακες του γυμναστηρίου, καθώς και όργανα γυμναστικής στο προπονητήριο. Τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει και η δεύτερη φάση των εργασιών, που περιλαμβάνει εκτεταμένες υγροθερμομονώσεις, επισκευή κουφωμάτων και δαπέδων, ανακατασκευή αποδυτηρίων και λουτρών, χρωματισμούς, επισκευές υδραυλικών – μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων, καθώς και ανακαίνιση της αποθήκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟ Δημήτρη Βρανόπουλο και παρακολούθησε μέρος της προπόνησης των αθλητριών, ενώ συζήτησε με τον Ιταλό προπονητή Αλεσάντρο Τσιαπίνι και με κάθε μία αθλήτρια, ευχόμενος κάθε επιτυχία στους διεθνείς και ελληνικούς στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν.

«Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε έμπρακτα τις προσπάθειές σας ενισχύοντας τις υποδομές της εγκατάστασης του κλειστού του Μετς» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Αξιοποιούμε μεθοδικά κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να εξασφαλίζουμε στους αθλητές και τις αθλήτριές μας – τα παιδιά που μας κάνουν εθνικά υπερήφανους με την υπερπροσπάθεια και τις επιδόσεις τους – τις συνθήκες προπόνησης που τους αξίζουν. Για τη διοίκησή μας, η πολύπλευρη ενίσχυση του αθλητισμού είναι συνειδητή επιλογή, την οποία υπηρετούμε καθημερινά, με συνέπεια, σχέδιο και στοχοπροσήλωση, μακριά από οπαδικές ή άλλες λογικές. Με αποκλειστικό γνώμονα τη στήριξη των ερασιτεχνικών μας ομάδων που πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για αυτό τον λόγο, ανάμεσα στα 281 μεγάλα έργα που έχουμε προγραμματίσει να υλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της πρώτης θητείας μας, ξεχωρίζει η δημιουργία υπερσύγχρονων αθλητικών κέντρων και η αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε όλο το Λεκανοπέδιο. Η Αττική έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει μια μητρόπολη αθλητισμού με παγκόσμια εμβέλεια, που θα φιλοξενεί με επιτυχία διεθνείς διοργανώσεις υψηλού προφίλ».