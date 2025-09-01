Για τη μη παρέμβαση της δικαιοσύνης με αφορμή το περιστατικό στην ταβέρνα στη Νάξο και αν ισχύει ακόμα ο αντιρατσιστικός νόμος ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει σε διάταξη του αντιρατσιστικού νόμου, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Εφόσον οπουδήποτε στη χώρα για οποιοδήποτε λόγο, η δικαιοσύνη οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευτυχώς, στη χώρα μας από το 2019 δεν λειτουργούν παραυπουργεία δικαιοσύνης», απάντησε.

Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας και της φιλοξενίας, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους.

Είναι άλλο να ζητάς κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων και άλλο επειδή αντιδράς σε κάτι που κάνει ένα κράτος να θέλεις να τιμωρήσεις κάποιον λόγω του θρησκεύματός του. Θυμάστε ποιοι το έκαναν στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και δεν μπορώ να το πιστέψω και πάλι. Η δικαιοσύνη έπρεπε να προχωρήσει χθες εάν εμπίπτει σε ποινικό αδίκημα. Ας συνέλθουμε λίγο. Κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Τις σημαίες κάποιων δεν τις έχω δει για την Ουκρανία».

Πρόσθεσε ότι αν ο ιδιοκτήτης εκτίμησε ότι διαπράχθηκε αδίκημα από τον πελάτη, έπρεπε να καλέσει την αστυνομία.