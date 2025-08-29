Τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ στην «Αγιά Σοφιά» παρακολούθησε την Πέμπτη ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εκπληρώνοντας την υπόσχεση που είχε δώσει στον γιο του πρώην στενού του συνεργάτη, Νεκτάριου Σαντορινιού.

Ειδικότερα, όταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί τη Ρόδο και είχε υποσχεθεί στον μικρό του γιο, Κωνσταντίνο, ότι θα τον πάει να δει το καινούργιο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας. Ο πατέρας του ήταν κάτι παραπάνω από ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ. Ήταν μέλος της οικογένειας της ιστορικής ομάδας. Μάλιστα οι φίλαθλοι και η ηγεσία της ομάδας τον είχαν αποχαιρετήσει με συγκίνηση, καθώς δεν είχε προλάβει να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.

Έτσι, ο κ. Τσίπρας βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην Αγιά Σοφιά και είδαν τον αγώνα και την πρόκριση της ΑΕΚ.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν διαχρονικά ένας από τους στενούς συνεργάτες και συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα και ως υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής είχε πετύχει ένα εξαιρετικό δύσκολο έργο. Κάτι παραπάνω από σημαντική ήταν η σφραγίδα του στο μεταφορικό ισοδύναμο, ένα μέτρο που κάλυπτε την ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα.

Για το σημαντικό του έργο και τη συνολική συνεισφορά του γίνεται εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του στη Σύμη αύριο όπου θα γίνει η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης ως «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός» και θα διεξαχθεί Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός: Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών».

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έχει στείλει βιντεοσκοπημένη δήλωση για τον Νεκτάριο Σαντορινιό που θα προβληθεί στο συμπόσιο.