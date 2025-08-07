Ένα παραπολιτικό σχόλιο που υπογραφόταν από τον δημοσιογράφο του «Documento», Άγγελο Προβολισιάνο, και στρεφόταν κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελλου, αποτέλεσε την αιτία προκειμένου η βουλευτής του κόμματος Έλενα Ακρίτα να προβεί σε ένα εκτενές σχόλιο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, κάνοντας λόγο για «δημοσιογραφικό απόπατο» που «δεν διαφέρει καθόλου από την κακοποιητική ρητορική ακροδεξιών “δημοσιογράφων“» και να τα βάζει με τον συντάκτη αποκαλώντας τον «χέστη» και «συντάκτη του κ…», επειδή «δεν έχει τα κότσια» να στηρίξει τα όσα γράφει με το ονοματεπώνυμό του.

Στη συνέχεια πήρε θέση και ο εκδότης του Documento, Κώστας Βαξεβάνης, ο συντάκτης του Documento έστειλε επιστολή στην ΕΣΗΕΑ να πάρει θέση για τις ύβρεις όπως ανέφερε της κυρίας Ακρίτα, η ΕΣΗΕΑ καταδίκασε τις χυδαίες εκφράσεις της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως οι ευρωβουλευτές Κώστας Αρβανίτης και Νικόλας Φαραντούρης με αναρτήσεις τους έσπευσαν να πάρουν αποστάσεις από την κυρία Ακρίτα, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία του Τύπου και στηλιτεύοντας την επίθεση προς τον δημοσιογράφο του Documento.

Η βουλευτής με νέα ανάρτησή της επιχείρησε να κλείσει το ζήτημα σημειώνοντας ότι όπως ο δημοσιογράφος κρίνει τον πολιτικό, έτσι και ο πολιτικός μπορεί να κρίνει τον δημοσιογράφο, προσθέτοντας πως το θέμα κλείνει γιατί, όπως είπε, «αηδία καταντήσαμε κι οι δύο».

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

«Σήμερα στον καφενέ της γειτονιάς μου ένας μου είπε πως ο Βαξεβάνης είναι τρίγαμος. Έχει δεύτερη γυναίκα στο Σουφλί και τρίτη στο Μαρόκο. Δεν λέω ποιος το είπε, είμαι δημοσιογράφος και προστατεύω τις πηγές μου. Και για να τελειώνουμε. Όπως ο δημοσιογράφος κρίνει τον πολιτικό, έτσι κι ο πολιτικός κρίνει τον δημοσιογράφο. Την παρουσία του, τη στάση του, την ποιότητα του έργου του. Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο. Το κλείνω εδώ γιατί ειλικρινά αηδία καταντήσαμε κι οι δύο. Αρκετά με την αυτοαναφορικότητα, όταν ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Επιστρέφω στα καθήκοντα μου κι Βαξεβάνης ας κάνει ό,τι θέλει. Κουράσαμε».

Θέση για το θέμα πήρε με ανάρτησή του στο X και ο πρώην υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα ΜΜΕ, Λευτέρης Κρέτσος.

«Και οι δημοσιογράφοι κρίνονται, αλλά δικαιούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα. Και να το ξεκαθαρίσουμε: οι “δημοσιογράφοι του κώλου” κτλ. συνιστά απόπειρα φίμωσης, έκφραση αλαζονείας και όχι απλώς κριτική» έγραψε στο X, θυμίζοντας ακόμη στον κ. Φάμελλο, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πάλεψε με αποφασιστικότητα για τη δημοκρατία και την ελευθεροτυπία, βάζοντας οριστικό τέλος στην ανομία στα ΜΜΕ. Αντιμετωπίσαμε χυδαίες επιθέσεις και δικαστικές διώξεις – και απαντήσαμε με επιχειρήματα και ακλόνητη πολιτική βούληση. Καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά».

Ο κύριος Κρέτσος συμπλήρωσε την ανάρτησή του με σκρίνσοτ από παλαιότερη δήλωση του ίδιου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.