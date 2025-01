BEAST

Οι καλικάντζαροι της πολιτικής

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Σαββατοκύριακο του έτους και η πολιτική ζωή του τόπου στριφογυρίζει στο Προεδρικό Μέγαρο για τον επόμενο ένοικο. Όλοι περιμένουν τι θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός. Σας έγραψα χθες αναλυτικά σενάρια που ακούγονται, αλλά αυτά θα δούμε και πάλι από εβδομάδα που θα εισέλθει η πολιτική ζωή του τόπου σε κανονικούς ρυθμούς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων την προσεχή Δευτέρα και άρα μια ακόμα ανάπαυλα. Μέρα που φεύγουν τα καλικατζαράκια κατά την παράδοση και όπως μου έλεγε παλαιός κοινοβουλευτικός, τα πολιτικά καλικαντζαράκια δεν φεύγουν και χαμογέλασε.

Έρχονται «φροντιστήρια» επικοινωνίας στη ΝΔ

Αλίευσα μια ενδιαφέρουσα πληροφορία και σας τη μεταφέρω αυτούσια. Λίγο μετά τις 15 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν media training στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στο Μοσχάτο σε νέους βουλευτές αλλά και στελέχη της γαλάζιας παράταξης από έμπειρους δημοσιογράφους και ανθρώπους της επικοινωνίας προκειμένου να υπάρχει κοινή γραμμή ως προς την παρουσία τους στα μέσα και να χειρίζονται ευκολότερα θέματα πολιτικής επικαιρότητας. Η κυβέρνηση μπαίνει δυναμικά στη νέα χρονιά και στόχο έχει να αναδειχθούν και νέα πρόσωπα ανανεώνοντας το προφίλ της και δίνοντας ευκαιρία σε στελέχη να γράψουν χρόνο στα τηλεοπτικά κοντέρ. Ήδη μάλιστα γίνεται η σχετική προετοιμασία, καθώς τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν και πρακτικά tips για το πώς μεταφέρεται το μήνυμα σε μεγάλο κοινό, η γλώσσα του σώματος και η προώθηση θεμάτων ευρείας απήχησης.

Ευχές στον Αναστάσιο

Θα μεταφέρω τις ολόθερμες ευχές της στήλης στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον χαρισματικό κ. Αναστάσιο που από χθες το βράδυ είναι στην Αθήνα για ιατρική παρακολούθηση. Έχετε διαβάσει τα σχετικά ρεπορτάζ σχετικά με την υγεία του. Όπως έμαθα, από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του πεφωτισμένου ιεράρχη και μάλιστα είναι σε ανοικτή γραμμή με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που τον κρατά ενήμερο. Έμαθα ότι και πολλοί πολιτικοί που έχουν σχέση διαχρονικά μαζί του έχουν σπεύσει να πληροφορηθούν για την υγεία του, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε από την πρώτη στιγμή και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ. Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος όπως μου είπε καλή πηγή της στήλης.

Το επιχειρείν

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε χθες όπως είδα και από το πρώτο μήνυμα του 2025 και την αισιοδοξία του για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα για το επιχειρείν. Αυτό που μου είπαν, μετά την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το οικονομικό επιτελείο, είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα δώσει μεγάλη έμφαση στην ανάγκη να στηριχθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το επιχειρείν.

Ο ρόλος του Μπρατάκου

Κομβικό ρόλο σε αυτό θα παίξει και η συνεργασία του Μεγάρου Μαξίμου με το νέο πρόεδρο του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο που έχει τα ηνία ενός σημαντικού κομματιού του επιχειρείν. Ο Γ. Μπρατάκος ήταν συνεργάτης του πρωθυπουργού, η σχέση τους παραμένει ζεστή και όπως έμαθα θα υπάρξει ένα δίκτυο πανελλαδικά που θα στηρίξει την κυβέρνηση μέσα από τα επιμελητήρια με την προσδοκία πως θα στηριχθεί και ο κόσμος του επιχειρείν.

Οι μετοχές του Σκέρτσου

Και αφού αναφέρθηκα σε ένα παλαιό γνώριμο του Μεγάρου Μαξίμου, να σας πω ότι στο χρηματιστήριο των πολιτικών μετοχών στις αρχές του έτους, ψηλά παραμένει η μετοχή του Άκη Σκέρτσου, στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός το εμπιστεύεται απόλυτα και παρά το γεγονός ότι δεν κατοικοεδρεύει, όπως μου είπε μια καλή πηγή, στο Μέγαρο Μαξίμου τον αφήνει αλώβητο από έριδες και διάφορες, όχι κόντρες, αλλά διαφωνίες για ζητήματα στρατηγικής.

Στο ακουστικό ο Παπασταύρου

Ε, αφού έπιασα παλαιούς και τωρινούς ενοίκους του Μεγάρου Μαξίμου να σας πληροφορήσω ότι ο Κ. Μητσοτάκης αντάλλαξε ευχές και με τον άλλοτε υπουργό Επικρατείας, Σταύρο Παπασταύρου. Όπως έμαθα πως η επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό είναι τακτική με ό,τι αυτό σημαίνει.

Το σενάριο Τασούλα

Ε, αφού σας έγραψα στην εισαγωγή για την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα πάω στο πολιτικό κουτσομπολιό, όχι ότι το πιστεύω αλλά επειδή σε κύκλους της ΝΔ κάποιοι το συζητάνε. Γιατί δεν πήγε ο Κυριακος Μητσοτάκης στην Ήπειρο και ειδικά στα Γιάννενα; Επειδή είναι τόπος καταγωγής του Κώστα Τασούλα που εκλέγεται χρόνια και είναι και πολιτικό παιδί του Ευάγγελου Αβέρωφ. Έχει κάτι με τον Πρόεδρο της Βουλής; Όχι βέβαια. Το αντίθετο. Οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές. Απλά, μου είπε κάποιος φαντάζεσαι τώρα παραμονές των αποφάσεων για την Προεδρία της Δημοκρατίας να πήγαινε στον τόπο του Τασούλα τι σενάρια θα άρχιζαν;

Ο Ανδρουλάκης στο Πατριαρχείο

Και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη που θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για τα Θεοφάνια. Είναι η δεύτερη φορά συνεχόμενη μάλιστα που θα παραστεί στην τελετή του Αγιασμού στον Κεράτιο Κόλπο, θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγ. Γεωργίου και θα συναντηθεί και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο.

Αυτοψία στον Παρνασσό

Καλά τα πάμε με τον καλοκαιρινό τουρισμό αλλά πρέπει να δίνουμε βάσει και στον χειμερινό – ασχέτως αν είναι λίγες οι ημέρες που χιονίζει στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί είδα τον Άρη Σπηλιωτόπουλο να καταγγέλλει ότι υπολειτουργεί στο χιονοδρομικό του Παρνασσού, οι αναβατήρες από 4 έχουν γίνει δύο ενώ δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι. Το χιονοδρομικό του Παρνασσού ανήκει στην ΕΤΑΔ, διοικητικά με πολιτική ευθύνη του υπουργείου Τουρισμού. Η Όλγα Κεφαλογιάννη πήρε κυριολεκτικά τα βουνά αφού χθες πήγε για αυτοψία. «Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, βάσει και του προγράμματος, 11 αναβατήρες και 21 πίστες», είπε.

Τι ετοιμάζει στο Παγκράτι ο Κασσελάκης;

Σας είχα ενημερώσει ότι τα γραφεία του Κινήματος Δημοκρατίας θα μεταφερθούν από τον Ταύρο γιατί υπάρχει σύμβαση με άλλη εταιρεία αν και μέχρι στιγμής δεν έχει καταβάλει το ανάλογα τίμημα. Μου είπε, λοιπόν, η πηγή μου ότι νοικιάστηκαν γραφεία στην οδό Ζηνοδότου στο Παγκράτι και συγκεκριμένα στον αριθμό 1. Τώρα αν είναι γραφεία του κόμματος η τα προσωπικά του Στέφανου Κασσελάκη δεν το έχω διασταυρώσει μέχρι στιγμής ένεκα εορτών. Έμαθα πάντως ότι χθες είχαμε κατά κάποιο τρόπο μετακόμιση.

Αυστηρές ποινές για οδηγούς

Και να πάω σε ένα πιο ενδιαφέρον θέμα που αφορά τις ποινές για τους οδηγούς. Κάθισα και διάβασα το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που ανέβηκε για διαβούλευση και είδα τις ποινές που αφορούν κυρίως στον οδηγό (πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ) και όχι στο όχημα (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας). Αυτό που είδα ενδιαφέρον και μου το επεσήμαναν από το περιβάλλον του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα είναι η μείωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών από τα 50 χλμ/ώρα, στα 30 χλμ/ώρα. Για να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρουν όλα αυτά τα μέτρα.

Ανοιχτό μέτωπο κατασκευαστών δήμου Αλίμου

Κι ενώ ο Θ. Σκυλακάκης πέρασε τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, με την οποία δεν επιτρέπεται η ανάκληση των οικοδομικών αδειών σε έργα που έχουν προχωρήσει οι εργασίες, ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης έστειλε προσωρινές αναστολές (όχι ανακλήσεις όπως λέει η τροπολογία), στους κατασκευαστές περίπου 43 οικοδομών στην περιοχή του. Με αυτόν τον τρόπο ο δήμαρχος που έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο προσκήνιο της επικαιρότητας για το θέμα των ψηλών κτιρίων, κατάφερε να προλάβει την ψήφιση της τροπολογίας ενώ εκμεταλλεύτηκε το ότι η τροπολογία αυτή δεν επιτρέπει την ανάκληση, αλλά πουθενά δεν κάνει λόγο για αναστολή. Η αναστολή που επέβαλε η πολεοδομία Αλίμου είναι μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ μέσα στον Ιανουάριο. Με τους κατασκευαστές να καταφέρονται κατά του Κονδύλη, ο οποίος φάνηκε ότι και αυτή τη φορά κατάφερε να προλάβει τις εξελίξεις με τις κινήσεις του αυτές

Νέα λεφτά «ζητάει» η ΕΖΑ από τον Δασκαλόπουλο

Μετρητά κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ με νέα αύξηση κεφαλαίου μαθαίνω από ανθρώπους της αγοράς ότι «ζητάει» η Ελληνική Ζυθοποιΐα Αταλάντης από τους βασικούς μετόχους της και κυρίως από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο που έχει την πλειοψηφία των μετοχών αλλά και από τον Θανάση Συριανό, πρώην πρόεδρο και βασικό μέτοχο της εταιρείας, ο οποίος εάν δεν απατώμαι αυτή τη στιγμή διατηρεί περίπου το 33% των μετοχών της εταιρείας. Το γεγονός είναι ότι η εταιρεία δεν τα πηγαίνει καλά και δυσκολεύει το έργο για την πώλησή της παρά τις όποιες βλέψεις μπορεί να είχε η διαχειρίστρια εταιρεία Deca Investments, βασικός χρηματοδότης της οποίας είναι ο Δασκαλόπουλος. Το ρευστό των 7 εκατομμυρίων είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα για να μπει στα ταμεία της εταιρείας, η οποία το έχει ανάγκη για να καλύψει τις ανάγκες της σε κίνηση και υποχρεώσεις.

Το πρώτο Hilton Garden Inn στην Ελλάδα

Ένα καινούργιο brand μαθαίνω ότι έβαλε πριν λίγες μέρες στην Ελλάδα ο ξενοδοχειακός κολοσσός της Hilton. Πρόκειται για το Hilton Garden Inn, το οποίο αντικατέστησε το Lux & Easy Signature Hotel που βρισκόταν στο ίδιο σημείο, το ακίνητο του οποίου ανήκει στην κατασκευαστική εταιρεία Nova Constructions. Ο όμιλος δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ελληνική αγορά καθώς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται να εγκαινιαστούν τα εξής ξενοδοχεία: το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa και το Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton. Επίσης βρίσκεται στην τελική ευθεία η λειτουργία του The Ilisian του πρώτη Hilton επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο θα λειτουργεί πλέον ως Conrad, που αποτελεί το ένα εκ των brandsτης Hilton.

Άνοιγμα στην Αμερική για την Πειραιώς

Μπορεί ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, να βρέθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο κατάστημα της Πανεπιστημίου μαζί με το προσωπικό, για να ακούσει τα παραδοσιακά κάλαντα από τη γυναικεία Χορωδία του Κατηχητικού της Εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης, ωστόσο οι γιορτές πέρασαν και ήρθε η ώρα για επιστροφή στο καθήκον. Ο Μεγάλου και η διοίκηση της Πειραιώς ετοιμάζουν ταξίδι στην Αμερική για να προσελκύσουν επενδυτές, παρουσιάζοντας τα οικονομικά και λοιπά δεδομένα της τράπεζας σε εν δυνάμει επενδυτές και αναλυτές. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της τράπεζας. Και ο καταλληλότερος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι προσέλκυση επενδυτών εξ Αμερικής.

Η επόμενη μέρα για τον Καρυτινό της Prodea

Στην υπογραφή νέας σύμβασης με τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλό της, Άρη Καρυτινό, προχώρησε η Prodea. Η μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε σε μεταβολή της σύμβασης του Καρυτινού από αορίστου χρόνου που ήταν ως τώρα σε ορισμένου. Η λήξη της είναι στις 31 Δεκεμβρίου του 2027 με δυνατότητα να επεκταθεί για έναν χρόνο. Οι ετήσιες αποδοχές του παραμένουν ανεπηρέαστες στις 600.000 ευρώ ετησίως. Εκτός των άλλων η νέα σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης για ακόμα τέσσερα χρόνια έως τις 31/12/2031 ή 31/12/2032. Σε αυτό το διάστημα ο Α. Καρυτινός δεν θα έχει πλέον καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αλλά γενικού διευθυντή με αποδοχές μειωμένες στο 50% αυτών που λαμβάνει σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο και προετοιμάζεται η διαδοχή του και δίνεται η δυνατότητα να συμβάλλει με την εμπειρία του στα επόμενα βήματα της εταιρείας, από νέο πόστο.