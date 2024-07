BEAST

Βρήκαμε θέμα να τσακωνόμαστε

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Trend θέμα του καλοκαιριού είναι η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Βρήκαμε πάλι θέμα να τσακωνόμαστε αλλά στα δικά μας πάλι σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ησυχάζουν καθόλου. Την ίδια στιγμή υπάρχει προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου για την τακτική της Τουρκίας που προκαλεί συνεχώς. Στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν για τις εσωκομματικές εκλογές αλλά υπάρχει χαμηλό ενδιαφέρον λόγω και του κατακαλόκαιρου.

Συναντήσεις και αγώνες

Στο Παρίσι βρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Για τα της τελετής σας έγραψα το Σάββατο αλλά το μόνο που θα σημειώσω είναι ότι μόνο ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προνόησε και είχε αδιάβροχο μαζί του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό Μαρέβα Γκραμπόφσκι είχαν την ευκαιρία να δουν και τις προσπάθειες ορισμένων έλλήνων αθλητών. Ο πρωθυπουργός πήγε είδε τον Λευτέρη Πετρούνια και τον Στέφανο Τσιτσιπά ενώ η σύζυγος του εθεάθη με την Τζιλ Μπάιντεν σύζυγό του προέδρου των ΗΠΑ να παρακολουθούν τον αγώνα πόλο γυναικών μεταξύ Ελλαδας – ΗΠΑ.

Ανοιχτή γραμμή Μαξίμου – Δένδια

Το ολυμπιακό πνεύμα όμως δεν κυριαρχεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αν και είναι ενοχλημένος από τις κινήσεις της Τουρκίας και προσωπικά του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θέλει πολεμικές κραυγές και να ρίξει η Ελλάδα λάδι στη φωτιά. Σε τμήμα του επιτελείου του αλλά και στο δίδυμο του υπουργείου Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου ανοιχτή γραμμή για τις κινήσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, μετά και την ενόχληση Ερντογάν.

Προβληματισμός για στρατιωτικές σχολές

Και επειδή αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά να μείνω στο πεδίο των στρατιωτικών σχολών και να σας ενημερώσω πως επικρατεί έντονος προβληματισμός στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, διότι λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) έμειναν πάρα πολλές κενές θέσεις στην Σχολή Ευελπίδων. Και θα υπάρξει παρέμβαση για το θέμα εντός των ημερών.

Επανεξέταση ΕΒΕ

Πολλές αποφάσεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος και μια από αυτές που αφορά την ΕΒΕ θα επανεξεταστεί όπως μου είπαν. Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακκάκης μαθαίνω πως έχει πολλές ενστάσεις ειδικά μετά και τα τραγικά φετινά αποτελέσματα όπου 10.000 θέσεις στα ΑΕΙ, αρκετά πρώην ΤΕΙ που αναβαθμίστηκαν εν μια νυκτί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,

και θα εξεταστούν βελτιωτικές κινήσεις. Εξάλλου υπάρχει και μεγάλη γκρίνια κυβερνητικών βουλευτών καθώς πολλές σχολές θα υπολειτουργούν στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Τα «μαχαίρια» μεταξύ πανεπιστημιακών

Μια που έπιασα τα πανεπιστημιακά. Σε ποια Σχολή μεγάλου ΑΕΙ της χώρας όταν καθηγητές γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι για κάποια διοικητική θέση, όλως τυχαίως τότε «σκάνε» συκοφαντικές καταγγελίες εις βάρος τους; Βέβαια, στο τέλος απαλλάσσονται με τον κωδικό “ως μη γενόμενο”, ωστόσο έχει προκληθεί η ηθική βλάβη στην οποία και αποσκοπούσαν και έχουν υποστεί οι υποψήφιοι τη μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία. Οι φήμες πάντως λένε ότι οι άκυρες καταγγελίες και η κατασυκοφάντηση έχουν κάνει «δουλίτσα» διαμορφώνοντας ένα πλαστό κλίμα «υπεροχής» του ενός χωρίς αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια, όπως προβλέπονται από τον νόμο… αναμένεται να δούμε εάν οι φήμες θα αποτυπωθούν και στην κάλπη.

Τσίπρας κατά Παππά, Πάππας κατά Τσίπρα

Ας πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε μια νέα κόντρα που προέκυψε εσχάτως και φέρνει πάλι τον Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Ένα κείμενο του πρώην διευθυντή του Βήματος, Αντώνη Καρακούση, άναψε φωτιές στο ΣΥΡΙΖΑ και έφερε όπως έμαθα το Νίκο Παππά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τον Αντ. Καρακούση στο κείμενο του στο Βήμα ο Αλ. Τσίπρας είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος για τη στάση του Ν. Παππά και της Ρένας Δούρου στο ζήτημα των οικονομικών του κόμματος και είναι χολωμένος επειδή δεν τον υπερασπίστηκαν στα όσα είπε ο Στ. Κασσελάκης για τα μαύρα ταμεία. Ο Ν. Παππάς απάντησε και επέπληξε ουσιαστικά τον Αλ. Τσίπρα με αναφορά πως πρέπει να προσέχει τις διαρροές και τις αξιοπρεπείς στοχεύσεις του περιβάλλοντος του. Μαθαίνω πάντως πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει καθόλου θετικά σχόλια για τον άλλοτε κολλητό του φίλο Ν. Παππά. Και αυτό το γνωρίζει ο τελευταίος. Κάτι μου λέει πως θα έχουμε και άλλα επεισόδια.

Ποιοι έκλεισαν το μάτι στον Πολάκη

Μίλησα με κορυφαία στελέχη για το θέμα Πολάκη. Ένας μου είπε ότι η απόφαση του Κασσελάκη ήταν ειλημμένη μετά το επεισόδιο που είχε γίνει με τη Μαρία Συρεγγέλα. Άλλος μου είπε ότι είχε παρθεί η απόφαση μετά την επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη και την αποχώρηση Σταθάκη και για την οποία θεωρούν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έφταιγε ο πολιτικός από τα Σφακιά, ενώ μου είπαν ότι το ξέσπασμα της Λινού έγινε γιατί τόσο καιρό έχει δεχτεί πολιτικό εκφοβισμό από τον Παύλο Πολάκη. Πάντως εκτός του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά που με post του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης πήρε θέση υπέρ του Παύλου Πολάκη, υπήρξε και άλλη μία στήριξη ή μάλλον σπόντα προς την Αθηνά Λινού, Η Ραλλία Χρηστίδου τής είπε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ότι δεν θα αντιδρούσε έτσι.

Χαρίτσης με Κόκκαλη

Προχωράει μαθαίνω η συνεργασία της Νέας Αριστεράς και του πολιτικού φορέα Κόσμος που ηγείται ο Πέτρος Κόκκαλης. Την Κυριακή είχαμε μια ακόμη κοινή δράση αυτή τη φορά ένα κοινό άρθρο με τον επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση στην Καθημερινή για τον υπερτουρισμό.

814 εκατομμύρια μοιράζουν οι τράπεζες

Καθώς σήμερα γίνεται η αποκοπή μερισμάτων από την Alpha Bank και την Εθνική, κάτι που σημαίνει ότι το μέρισμα φεύγει από τα ταμεία τους για να πάει προς πληρωμή, σηματοδοτείται ταυτόχρονα και μία ιστορική στιγμή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μετά από 16 χρόνια πιέσεων και κλυδωνισμών, θα μοιράσουν και οι τέσσερις συστημικές, συνολικά 814 εκατομμύρια ευρώ στους μετόχους τους ως μέρισμα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δείχνει ότι οι τράπεζες γυρίζουν σε εποχές πιο… φυσιολογικές, έχοντας περάσει από επικίνδυνες στενωπούς τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης. Για να μοιράσω όμως την πίτα και να σας πληροφορήσω με μεγαλύτερη ακρίβεια, η Eurobank θα καταβάλει συνολικό μέρισμα 342 εκατ. ευρώ, η Εθνική 332 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς θα καταβάλει μέρισμα 79 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 61 εκατ. ευρώ.

Οικονομίες κλίμακας στην Carrefour

Σε μία προσπάθεια να μειώσει το λειτουργικό κόστος το επόμενο διάστημα, περιορίζοντας τα «ανοίγματα» που επιβαρύνουν την εταιρεία, ο επιχειρηματίας Νίκος Βαρδινογιάννης και συγκεκριμένα τα στελέχη του, αποφάσισαν ότι η Retail and More ΑΕ, εταιρεία που διαχειρίζεται τα σούπερ μάρκετ και το εμπορικό σήμα Carrefour Express στην Ελλάδα απορροφά τη Retail and More Athens Stores Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Η δεύτερη είχε ως αντικείμενό της την ίδρυση και λειτουργία μεικτών καταστημάτων τροφίμων που εμπορεύονται είδη παντοπωλείου, δραστηριότητα που προσομοιάζει με αυτή που έχει η Retail and More Α.Ε. που την απορροφά. Με αυτόν τον τρόπο εκτός από τη μείωση του κόστους λειτουργίας επιτυγχάνεται και η ενοποίηση των λειτουργιών, διευκολύνοντας τις καθημερινές διαδικασίες.

Επιστρέφει σε προ Covid πωλήσεις η μπύρα

Ιδιαίτερα πιθανό είναι το 2024 ο όγκος κατανάλωσης υπερβεί τα επίπεδα του 2019. Θα πρόκειται εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, με τα οποία μιλάω, για την πρώτη χρονιά από το 2019, όπου οι πωλήσεις μπύρας σε όγκο θα φτάσουν και πιθανώς θα ξεπεράσουν τα επίπεδα των 4 εκατομμυρίων εκατόλιτρων που καταγράφηκαν τότε. Ο τουρισμός ευνοεί σημαντικά την ελληνική αγορά μπύρας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο φετινός καύσωνας ευνοεί ακόμα περισσότερο την κατανάλωση του συγκεκριμένου ποτού που είναι άμεσα συνυφασμένο με το καλοκαίρι και τις υψηλές θερμοκρασίες και στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να το πίνουμε πάντα παγωμένο σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές χώρες κατανάλωσης μπύρας στην Ευρώπη όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Αγγλία και αλλού όπου η μαύρα καταναλώνεται όλους τους μήνες του έτους.

Βαστάει «κόντρα» ο Σαββίδης στα κελεύσματα Ηλιόπουλου

Συνεχίζονται όπως μαθαίνω οι επαφές του Μάριου Ηλιόπουλου με το team του Ιβάν Σαββίδη. Το τοπίο δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, παρά το γεγονός ότι το Open διανύει μία κρίσιμη καμπή χωρίς οργανωμένο πρόγραμμα και με αρκετές ανακατατάξεις τον τελευταίο καιρό με αποχωρήσει στελεχών. Βέβαια, δεν αποκλείεται ο πλοιοκτήτης και αφεντικό της ΑΕΚ, να γίνει το επόμενο διάστημα και καναλάρχης, εξαγοράζοντας το Open. Ωστόσο το έργο το έχουμε ξαναδεί. Με ενδιαφερόμενους και στο παρελθόν, την BC Partners και τους Μπάκο – Καϋμενάκη. Ωστόσο ο Σαββίδης δεν ενδίδει. Και για λόγους γοήτρου βέβαια. Περισσότερα όμως θα δούμε προσεχώς γύρω από το συγκεκριμένο κρίσιμο πεδίο.

Συνεχίζεται το ράλι ανόδου του Μπάρμπα Στάθη

Ο Μπάρμπα Στάθης είναι ο κυρίαρχος για πολλά χρόνια τώρα στον τομέα των κατεψυγμένων τροφίμων. Κάτι που φαίνεται και από τις οικονομικές του καταστάσεις, τις οποίες διαβάζω. Εκεί φαίνεται ότι οι πωλήσεις το 2023 συνέχισαν την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών και κατέγραψαν αύξηση κατά 8,7%, σε σχέση με το 2022 ανερχόμενες σε 223,3 εκατ.ευρώ. Ανοδική ήταν η πορεία της επιχείρησης που έχει έδρα στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, σε όλους τους επιμέρους τομείς δραστηριότητας. Στα λαχανικά με 3,7%, στις κατεψυγμένες ζύμες με 12% και στις φρέσκες σαλάτες με 2,3%. Τα κέρδη προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 17,1 εκατ.ευρώ το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κατεψυγμένων ζυμών, κυρίως λόγω των εξαγωγών. Ο τζίρος του αυξήθηκε κατά 8,7% το 2023 σε σύγκριση με το 2022, καθώς έφτασε τα 223,2 εκατομμύρια ευρώ.