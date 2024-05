BEAST

Η μάχη του σταυρού

Καλημέρα σε όλες και όλους. Προδοσία έχει η Μεγάλη Εβδομάδα με βάσει τα τροπάρια των Εκκλησιών και το θέμα είναι ποιος προδίδει ποιον στα κόμματα ενόψει των ευρωεκλογών. Να ξεκινήσουμε από τη ΝΔ, όπου υπάρχουν αρκετοί εσωκομματικοί «εμφύλιοι του σταυρού» μεταξύ των υποψηφίων ευρωβουλευτών.

Τι έγινε το 2019

Στις μάχες των υποψηφίων στο παρασκήνιο, αφενός για μια θέση στην Ευρωβουλή, αφετέρου για τη σειρά κατάταξης, η οποία για ορισμένους έχει μία επιπλέον βαρύτητα. Πάμε λίγο με ποσοστά του 2019. Με τη συνολική συμμετοχή στο 58,69%, η ΝΔ είχε συγκεντρώσει ποσοστό 33,12% και 1.873.137 ψήφους. Πρώτος σε σταυρούς σε εκείνη την εντελώς διαφορετική πολιτική συγκυρία ήταν ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος με 577.144 και ακολουθούσαν οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης (496.600), Μαρία Σπυράκη (319.237), Ελίζα Βόζεμπεργκ (288.427), Μανώλης Κεφαλογιάννης (257.819), Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου (225.211), Γιώργος Κύρτσος (196.929) και Θοδωρής Ζαγοράκης (195.264). Αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Η περίπτωση Αυτιά

Στο εσωτερικό της ΝΔ εκδηλώνεται ήδη μια δυσαρέσκεια λόγω κάποιων προσώπων – κυρίως με τις υποψηφιότητες του Γιώργου Αυτιά και του Φρέντι Μπελέρη. Η πρώτη περίπτωση έχει ενοχλήσει τους κομματικούς λόγω του «αθέμιτου ανταγωνισμού» εξαιτίας της τηλεοπτικής δημοφιλίας του γνωστού δημοσιογράφου – αλλά και κάποιων δηλώσεών του. Εκφράζεται προβληματισμός για το ενδεχόμενο να βρεθεί ο γνωστός δημοσιογράφος στις πρώτες θέσεις των εκλεγμένων ευρωβουλευτών δίχως κομματικά διαπιστευτήρια.

Η πιθανή μονοσταυρία για Μπελέρη

Η υποψηφιότητα Μπελέρη όμως δημιουργεί άλλου είδους προβληματισμό και τροφοδοτεί γκρίνιες, καθώς σύμφωνα με κομματικά στελέχη, κρύβει κάποιους εσωτερικούς «κινδύνους». Ένας από αυτούς σχετίζεται με το ότι απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο πιθανολογείται ότι θα στηρίξει τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας με μονοσταυρίες, κάτι που, αν επαληθευτεί, θα είναι προφανώς σε βάρος άλλων υποψηφίων και κυρίως εκείνων οι οποίοι θα δώσουν μάχη για μια οριακή εκλογή στην Ευρωβουλή. Όπως και να ‘χει, η προφανής επιδίωξη του πρωθυπουργού δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση της νίκης, αλλά εκτείνεται στην επίτευξη μιας εκλογικής επίδοσης αντίστοιχης με του 2019.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις

Να πάμε όμως στις μετρήσεις που είναι λίγο μπερδεμένες με βάση τη δημοφιλία των υποψηφίων της ΝΔ. Με απόσταση πρώτος φέρεται να είναι ο Γιώργος Αυτιάς και να ακολουθεί ο Πύρρος Δήμας, ενώ πρώτος μεταξύ των ακραιφνών κομματικών υποψηφίων είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με μικρή διαφορά από τον ολυμπιονίκη της άρσης βαρών. Στην τέταρτη θέση μετριέται η Ελίζα Βόζεμπεργκ και πέμπτος ακολουθεί ο Φρέντι Μπελέρης. Μία θέση στο Ευρωκοινοβούλιο φαίνεται ότι θα έχουν οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελεονώρα Μελέτη και Δημήτρης Τσιόδρας, στην περίπτωση κατά την οποία η ΝΔ εκλέξει και πάλι οκτώ ευρωβουλευτές.

Το όριο των 200.000

Και αφού αναφερόμαστε στις ευρεωεκλογές να πούμε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής όσων ήθελαν να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές με θετικό πρόσημο, καθώς συνολικά, εγγράφηκαν περισσότεροι από 200.000 πολίτες. Συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός έφτασε τις 202.556 με την πλειοψηφία τους να είναι εντός συνόρων. Για την ακρίβεια οι 153.322 είναι από το εσωτερικό και οι 49.234 από το εξωτερικό. Οι απόδημοι Έλληνες θα ψηφίσουν από 128 διαφορετικές χώρες με την πλειοψηφία τους να προέρχονται από Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών καταγράφτηκε στη Γερμανία (9.578), στο Ηνωμένο Βασίλειο (9.090), στις ΗΠΑ (3.857), το Βέλγιο (3.491), στην Ολλανδία (3.119) και στην Κύπρο (2.808).

ΚΥΣΕΑ και εξοπλιστικά

Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και προσπάθησα να μάθω τι έρχεται. Σύμφωνα με καλή πηγή η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτικής Προστασίας, αλλά και Μετανάστευσης και Ασύλου. Και αυτό που έμαθα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα εξεταστεί ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά τις πυραυλακάτους και θέματα «διαθέσεως δυνάμεων» σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Επίσης, ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Τουρκία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αναμένεται και σχετική ενημέρωση των επαφών και συναντήσεων που έχουν προηγηθεί σε διπλωματικό επίπεδο από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η πασχαλιάτικη λαμπάδα Κασσελάκη

Και επειδή ξεκινήσαμε με τη ΝΔ να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ και τον εκλογικό του στόχο, όπως έμαθα από τις συζητήσεις στα ενδότερα της ηγετικής ομάδας υπό τον Στέφανο Κασσελάκη. Το 17%, όπως έμαθα, θεωρείται ένα καλό ποσοστό δεδομένου των διασπάσεων και της μακράς περιόδου εσωστρέφειας που έζησε το κόμμα. Το ζητούμενο όμως είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει ορμή και θα δημιουργήσει ρεύμα ψηφοφόρων, τονώνοντας την ψυχολογία των προσκείμενων στον ΣΥΡΙΖΑ πολιτών ή και αναποφάσιστων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιστρέψει στην εξουσία.

Ο πήχης του Τσίπρα

Όμως εδώ έχουμε και τον πήχη του Αλέξη Τσίπρα που μπήκε δια της Όλγας Γεροβασίλη η οποία μιλώντας στην Αυγή, τόνισε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πρέπει να είναι η ανάκτηση της κυβερνητικής του προοπτικής ως η εναλλακτική προοδευτική δύναμη διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε κόμμα διακυβέρνησης. […] Και η προειδοποίηση ήταν σαφής: Πρέπει να είμαστε πάνω από τις δημοσκοπήσεις και να είναι η διαφορά μας με τη ΝΔ τέτοια που να επαναφέρει την ισορροπία στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Για να το πω απλά, να πάψει να είναι πολιτικό σύστημα του «ενάμισι κόμματος».

Ταμείο στο τέλος

«Άσε τον Στέφανο να προχωρά». Στη φράση αυτή συνοψίζεται η πολιτική των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επιφυλάξεις για την κατεύθυνση και τον τόνο που δίνει ο Κασσελάκης στην προεκλογική καμπάνια του κόμματος. «Μέχρι τις εκλογές δεν θα μιλήσουμε, μετά θα κάνουμε ταμείο» που είπε στέλεχος της νεότερης γενιάς, της γενιάς του Τσίπρα δηλαδή, που παρέμεινε στην Κουμουνδούρου. Κάτι σαν «τον περιμένουμε στη γωνία», ακούγεται.

Ποιοι προηγούνται στον ΣΥΡΙΖΑ

Μίλησα με αρκετούς εντός ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήθελα να πάρω κλίμα για τους υποψηφίους και ποιοι είναι αυτοί που θα παλέψουν για τις 4 θέσεις βάσει δημοσκοπήσεων. Με όσους μίλησα μου είπαν ότι η Σοφία Μπεκατώρου «φυσάει» και έχει συμπάθειες και εντός και εκτός κόμματος. Περνάει παντού εύκολα στους 4 σταυρούς ενώ την θέλει και ο Στέφανος Κασσελάκης. Ρώτησα για τον Νίκο Παππά και όπως σας είχα γράψει έχει αρκετές συμπάθειες εκτός των τειχών της Κουμουνδούρου – αν και μέσα στο κόμμα «χωλαίνει». Ο Ν. Φαραντούρης έχει την στήριξη των δύο «πυλώνων» του κόμματος και σύμβουλος του προέδρου. Το ερώτημα είναι το τι θα γίνει ανάμεσα στον Κώστα Αρβανίτη, τον οποίο τον στηρίζει ένα μπλοκ παλαιών στελεχών αλλά καθόλα αμελητέο και η Έλενα Κουντουρά η οποία έχει συμπάθειες και έναν ευρωπαϊκό αέρα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι είχαν έρθει σε συμφωνία οι δύο τους να παίξουν δίδυμο, αλλά η πλεύρα της Έλενας μιλά για αθέτηση συμφωνίας από την πλευρά του Κώστα ο οποίος «κλείνει το μάτι» στη Δώρα Τζαμπάζη.

Μεγάλο πένθος για Μπελτεγρή

Στο πένθος έχει βυθιστεί το ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Μπελτεγρής, ένας νέος άνθρωπος μόλις 40 ετών -το περίφημο «βουνό» για τους παλιούς πασπίτες- έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η είδηση της απώλειας του γραμματέα του Βόρειου Τομέα της Αθήνας κυριάρχησε στις αναρτήσεις των στελεχών, καθώς ο Χάρης Μπελτεγρής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, ανεξάρτητα από εσωκομματικές αποχρώσεις. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους.

Αισιοδοξία για τη δεύτερη θέση

Μιας και είμαστε στο ΠΑΣΟΚ να σας ενημερώσω για το πώς διαβάζουν οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη τα σενάρια αμφισβήτησης που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της δεύτερης θέσης. «Όνειρα θερινής νυκτός» απαντούν σε όσους τους ρωτούν. «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο, ούτε όλοι μαζί οι άλλοι δεν έχουν τις δυνάμεις, αλλά και δεν θα χρειαστεί γιατί θα είμαστε δεύτεροι» υποστηρίζουν. Κυριακή -των ευρωεκλογών- κοντή γιορτή.

Μια ερωτική σχέση που δεν…

Στα μέσα Ιανουαρίου σας είχα ενημερώσει απ’ αυτή εδώ τη στήλη για έναν έρωτα που είχε γεννηθεί στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ μεταξύ του εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Κατσανέβα (γιου του πρώην υπουργού Θεόδωρου Κατσανέβα και της κόρης του ιδρυτή του Κινήματος, Σοφίας Παπανδρέου) και της μάχιμης δικηγόρου και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, Βάσιας Αναστασίου. Μάλιστα η γνωριμία τους είχε έγινε στις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος πριν από περίπου μια διετία, τότε που και οι δύο ήταν διαζευγμένοι. Όπως μαθαίνω το ειδύλλιο δεν μακροημέρευσε. Το ζευγάρι έχει χωρίσει οριστικά και ο καθένας τραβάει τον δικό του δρόμο. Η Β. Αναστασίου δήλωσε μάλιστα δημόσια πως «δεν είμαι σε σχέση» προσθέτοντας όμως ότι δεν αισθάνεται μόνη καθώς η ενασχόληση με την πολιτική την έκανε να αξιολογεί «ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα μου». Οι δυο τους πάντως θα βλέπονται, θέλοντας και μη, στις επόμενες συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο -υποτιθέμενος- καυγάς και το πρωτότυπο σύνθημα

Πήρα άνθρωπο της Νέας Αριστεράς να μάθω αν ισχύει ο τσακωμός Ευκλείδη – Τζανακόπουλου (πρωτότυπο με τον Δημήτρη) και μου είπε ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Προσέξτε, εγώ δεν σας λέω ότι δεν ισχύει αλλά σας μεταφέρω τι μου είπε το στέλεχος στο οποίο έχω εμπιστοσύνη. Τι άλλο έμαθα; Ότι μετά το Πάσχα θα λανσάρουν σύνθημα και αφίσα με σύγχρονο και πρωτότυπο σύνθημα.

Στην ερώτηση μου πως τους βλέπει ο κόσμος στις περιοδείες μου ανέφερε ότι το 2023 υπήρχε οργή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ένα άλλο κλίμα, με ευγενική υποδοχή. Μου είπε ότι αισιοδοξούν, πραγματικά – όχι ρητορικά.

Το Ιατρικό και οι Αποστολόπουλοι

Μιλώντας πρόσφατα με έναν από τους σημαντικούς γιατρούς στο Ιατρικό Κέντρο, μου έκανε εκτενή αναφορά στον Γιώργο Αποστολόπουλο ιδρυτή του Ιατρικού Κέντρου και τον γιο του Βασίλη Αποστολόπουλο. Ούτε λίγο ούτε πολύ μου είπε ότι η επιχείρηση κατευθύνεται σε κάθε της βήμα από τους δύο επιχειρηματίες, που βρίσκονται πάνω και πίσω από κάθε απόφαση που λαμβάνεται, επενδύοντας σε εξοπλισμό και σε γιατρούς. Το ίδιο πρόσωπο μάλιστα θέλησε με κάποιο τρόπο να συγκρίνει τον συγκεκριμένο όμιλο με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, θεωρώντας ότι υφίσταται ένα αρκετά οικογενειακό κλίμα εντός αυτού. Ας πάμε όμως ένα βήμα παραπέρα. Και βλέποντας κανείς την επιχειρηματική στρατηγική πατέρα και γιου, αυτή αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Ιατρικό που ο τζίρος από 233,4 εκατομμύρια ευρώ το 2020 αυξήθηκε στα 258,36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 8,15 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, από 6,91 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2022.

Coca-Cola: Τι πίνουν οι Έλληνες

Καθώς η Coca-Cola HBC που έχει δραστηριότητα σε πολλές χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ανακοίνωνε τα οικονομικά της αποτελέσματα, έβλεπα με ενδιαφέρον τα δεδομένα που αφορούν στη χώρα μας και τι περίπου προτιμούν οι καταναλωτές. Η εταιρεία κατάφερε όπως και στο σύνολο της δραστηριότητάς της σε επίπεδο ομίλου να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων των προϊόντων που διαθέτει στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων της, ο όγκος των ανθρακούχων αναψυκτικών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα στο φετινό πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το περσινό, με θετικές επιδόσεις από την Coke Zero και τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας σημειώθηκε η αύξηση της κατανάλωσης κινήθηκε σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών σημειώθηκε υψηλή μονοψήφια αύξηση, κυρίως χάρη στη χαμηλή διψήφια αύξηση στα εμφιαλωμένα νερά.

Οι επενδύσεις των Ελλήνων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενώ η Ε.Ε. «παραμονεύει»

Ακούω αρκετά έντονα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να ανακόψει τη φόρα που έχουν πάρει οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιβάλλοντας κατά πάσα πιθανότητα δασμούς. Ήδη αρκετές ελληνικές εταιρείες – αντιπροσωπείες όπως ο όμιλος Σφακιανάκη πρόσφατα με την κινεζική BYT, ο όμιλος Συγγελίδη με την MG που σας προανέφερα πριν λίγες μέρες αλλά και σύντομα ίσως ο όμιλος Quest με την Xiaomi, κάνουν τις κινήσεις τους στην αγορά, με σκοπό να ρίξουν το κόστος που απαιτείται για να αγοράσει κανείς σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Συνεχίζει να αναπτύσσεται η Carrefour στα χέρια του Βαρδινογιάννη

Συνεχίζει να μεγαλώνει η Carrefour στην Ελλάδα αλλά και στη Βουλγαρία, στα χέρια του Νίκου Βαρδινογιάννη. Η βασική πλέον θυγατρική εταιρεία του Ομίλου AVE, η Retail & More που διαχειρίζεται το δίκτυο των καταστημάτων και το εμπορικό σήμα Carrefour στις δύο χώρες συνέχισε το 2023 το επενδυτικό της πλάνο. Προσέθεσε 24 νέα καταστήματα στο δίκτυό της, υπερδιπλασιάζοντας το και αριθμώντας συνολικά 41 καταστήματα στο τέλος του έτους. Τα 11 νέα καταστήματα είναι με τη μορφή franchise, από τα οποία τα 9 είναι μικρά καταστήματα γειτονιάς, Carrefour express και 2 Carrefour market, δηλαδή λίγο μεγαλύτερα καταστήματα. Επίσης άνοιξαν 2 εταιρικά καταστήματα στην Θεσσαλονίκη ενώ υπεγράφη και το Master Franchise Agreement με το Group Carrefour για τη δραστηριοποίηση στη Βουλγαρία. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε η Retail and More BG, 100% θυγατρική της Retail and More Α.Ε. στη γειτονική χώρα. Επίσης, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία franchise με την Parkmart Holding EAD για την μετατροπή των 22 καταστημάτων της που λειτουργούσαν με τα εμπορικά σήματα Parkmart και Aldo, σε Carrefour Market και Carrefour Express.

Η… κάτω ή SATO

Θα θυμάστε ίσως οι λίγο μεγαλύτεροι, άνω των 40, την περίφημη διαφήμιση της γνωστής εταιρείας επίπλων SATO της οικογένειας Θεοδωρίδη. Η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα, έχοντας περάσει περιόδους δόξας παλαιότερα. Αυτή τη στιγμή η SATO βρίσκεται σε αναμονή της δικαστικής απόφασης σε ό,τι αφορά το πλάνο εξυγίανσης. Πριν από ένα χρόνο, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν επικύρωσε τη Συμφωνία Εξυγίανσης του 2019. Η εταιρεία άσκησε έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 28 Μαρτίου 2024 και εκκρεμεί η ανακοίνωση της ετυμηγορίας.