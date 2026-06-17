Το Netflix επιστρέφει δυναμικά στο ευρωπαϊκό crime με το «The Colors of Evil: Black», ένα σκοτεινό, σκληρό θρίλερ από την Πολωνία που ήδη συζητιέται έντονα ως μία από τις πιο ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

Πρόκειται για τη συνέχεια του «Colors of Evil: Red» (2024) και βασίζεται στα μπεστ σέλερ της Małgorzata Oliwia Sobczak, συνεχίζοντας την ιστορία του εισαγγελέα Leopold Bilski σε ακόμη πιο βαθιά και ανησυχητικά νερά.

Αυτή τη φορά, ο Bilski μετατίθεται σε μια φαινομενικά ήσυχη πόλη στην Κασουβία. Όμως η ηρεμία αποδεικνύεται εύθραυστη: η εξαφάνιση ενός παιδιού γίνεται η σπίθα που αποκαλύπτει ένα δίκτυο από σκοτεινά μυστικά, τοπικούς θρύλους και χρόνια καταπιεσμένες αλήθειες. Κάτω από την επιφάνεια μιας ειδυλλιακής κοινότητας, το έγκλημα δεν είναι εξαίρεση, αλλά μέρος της ίδιας της δομής της.

Ο πρωταγωνιστής Jakub Gierszał επιστρέφει στον ρόλο του Bilski, αποδίδοντας έναν χαρακτήρα που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην εμμονή και την ηθική κόπωση. Δίπλα του, η Marianna Zydek ως Julia Sarman και ο Andrzej Chyra ως Andrzej Pakosz ενισχύουν ένα καστ που στηρίζει αποτελεσματικά το βαρύ ψυχολογικό κλίμα της ταινίας, ενώ οι Piotr Żurawski, Robert Gonera και Beata Ścibakówna προσθέτουν επιπλέον επίπεδα έντασης και αβεβαιότητας.

Σε επίπεδο αφήγησης, όπως αναφέρει το hellomagazine.com, το «Black» ακολουθεί πιστά τη σκοτεινή παράδοση του ευρωπαϊκού neo-noir: αργός ρυθμός, ψυχολογική ένταση και μια σταδιακή αποκάλυψη της αλήθειας που δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις. Η υπόθεση της εξαφάνισης λειτουργεί ως αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο, μια εξερεύνηση του κακού που κρύβεται πίσω από την καθημερινότητα, την κοινωνική εικόνα και τις μικρές σιωπές μιας κοινότητας.

Οι πρώτες κριτικές έχουν ήδη δώσει θετικό στίγμα. Το Heaven of Horror το περιγράφει ως «συγκλονιστικό» και συναισθηματικά φορτισμένο, ενώ το Read Steady Cut το χαρακτηρίζει «ζοφερό και αντισυμβατικό», τονίζοντας την ικανότητά του να επεκτείνει τις ιδέες του προκατόχου του με ακόμη πιο ανησυχητικό τρόπο. Δεν πρόκειται για εύκολο θέαμα, αλλά για μια εμπειρία που απαιτεί προσοχή και αντοχή.