Στο χθεσινό επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Άγιος Έρωτας» είδαμε πως: Η Χλόη συγκρούστηκε με τον Αργύρη και τον Πέτρο, όταν ο πρώτος έμαθε ότι η μικρή Ελευθερία συναντήθηκε με τον Παύλο. Η Άννα συνειδητοποίησε με τρόμο πως είναι έγκυος και λέει στον πατέρα Νικόλαο ότι δεν είναι ευτυχισμένη στον γάμο της. Η Σμαρώ λύγισε από το πένθος για τον Κλεάνθη, ενώ ο Χάρης αποκάλυψε άθελά του στην Αναστασία πως εκείνη δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Ο Νικηφόρος με έκπληξη μαθαίνει ότι τρεις γυναίκες δραπέτισσες, κατάφεραν να φύγουν ανενόχλητες από τον οίκο ανοχής.

Η Θάλεια ενημερώθηκε πως επιτρέπονται επισκέψεις στη Σοφία, γεγονός που την αναγκάζει να συναντήσει ξανά τον Παύλο. Η Χλόη στράφηκε, για ακόμη μία φορά, στον πατέρα Νικόλαο για στήριξη, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος και ο Στέφανος δέχθηκε πιέσεις από τους Ιταλούς. Κι ενώ ο Κυριάκος προειδοποίησε τη Δέσποινα για τις προθέσεις του Μαρκόπουλου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν επέστρεψε στο Μαύρο Λιθάρι, φέρνοντας νέες αναταραχές.

Άγιος Έρωτας: Χλόη και Νικολάους αφήνονται στο πάθος τους

Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης, ενώ ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.

Ο Παύλος και η Δέσποινα δειπνούν μόνοι τους στο ξενοδοχείο, σε μια επικίνδυνη, «ευγενική» αναμέτρηση δύναμης. Την ίδια ώρα, η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του, κι οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, ενώ όλα γύρω τους μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν.

Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο: