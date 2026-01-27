Η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γαλλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (27/1).

Η Εθνική μας ομάδα έκανε περίπατο κόντρα στη Σλοβακία στην πρεμιέρα επικρατώντας με 24-7 και θέλει να κάνει τώρα το 2×2 έχοντας απέναντί της τη Γαλλία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Λιετκαμπέλις Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Τόφας FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κέμνιτς Eurocup

21:00 Novasports 5HD Τρέντο – Μπεσίκτας Eurocup

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Λειψία Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσιβιτανόβα – Λέουβεν CEV Champions League

22:00 Novasports Prime Φιορεντίνα – Κόμο Coppa Italia

22:00 Novasports 4HD Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντονκάστερ – Λέιτον Όριεντ Sky Bet EFL League One