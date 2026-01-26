Ο αγώνας της Ελλάδας με τη Σλοβακία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (26/1).
Μετά τους άνδρες που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, σειρά παίρνουν οι γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του πόλο, με πρώτο αντίπαλο τη Σλοβακία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal