Ο αγώνας της Ελλάδας με τη Σλοβακία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (26/1).

Μετά τους άνδρες που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, σειρά παίρνουν οι γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του πόλο, με πρώτο αντίπαλο τη Σλοβακία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal