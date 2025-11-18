Ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ Benoit Blanc στην τρίτη πολυαναμενόμενη ταινία του franchise «Knives Out», δια χειρός Ράιαν Τζόνσον. Αυτή τη φορά καλείται να λύσει την πιο επικίνδυνη υπόθεση που έχει αναλάβει ποτέ.

Το πλήρες τρέιλερ που δόθηκε από τo Netflix, δίνει μια γεύση από την πλοκή που υπόσχεται να είναι γεμάτη ανατροπές.

«Αυτό ξεπερνά κατά πολύ το συνηθισμένο έργο της αστυνομίας», λέει χαρακτηριστικά στο τρέιλερ ο θρυλικός Benoit Blanc σχετικά με την υπόθεση, προσθέτοντας: «Αυτό είναι κάτι που ούτε εγώ έχω ξαναζήσει».

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια ενορία της Νέας Υόρκης και ξεκινά με τον θάνατο ενός ιερέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο πρώην πυγμάχος και νυν ιερέας Jud Duplenticy (Τζος Ο’Κόνορ) και ο Monsignor Jefferson Wicks τον οποίο υποδύεται ο Τζος Μπρόλιν. Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Κλόουζ, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Aντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι και Ντάριλ ΜακΚόρμακ.

Ο Τζόνσον εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του, Ραμ Μπέργκμαν μέσω της T-Street Pictures.

Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου ενώ θα είναι διαθέσιμο στη πλατφόρμα στις 12 Δεκεμβρίου.

Τον περασμένο μήνα, στην εκδήλωση Contenders London του Deadline ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης έδωσε λεπτομέρειες για τη δομή της ταινίας αποκαλύπτοντας ότι θα είναι πιο παραδοσιακή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, το «Glass Onion» και το «Knives Out».

«Έτσι είναι η δομή των περισσότερων βιβλίων της Αγκάθα Κρίστι, όπου στην πρώτη πράξη γνωρίζεις όλους τους υπόπτους και συναντάς τον πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι ο ντετέκτιβ. Στη συνέχεια, συμβαίνει ο φόνος και εμφανίζεται ο ντετέκτιβ», εξήγησε.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κάνει ένα διάλειμμα από το franchise το οποίο ξεκίνησε το 2019. Αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε ένα νέο σενάριο που το περιέγραψε ως «κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα πρωτότυπο έργο».