Η Κατερίνα Καραβάτου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

«Οποιαδήποτε εκπομπή αναλάβω στον ΑΝΤ1, θα πρέπει να στελεχωθεί από την αρχή», τόνισε η παρουσιάστρια, η οποία εξήγησε στον Γιώργο Λιάγκα ότι θα ήθελε να αναλάβει μια εκπομπή που να της πηγαίνει και να μπορεί να ανταπεξέλθει στο 100%.

«Υπάρχουν πολλοί άξιοι συνάδελφοι και αγαπημένοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι μέλη της ομάδας. Θέλω οι άνθρωποι να μη με φοβούνται, αλλά να με σέβονται γιατί το αξίζω», πρόσθεσε στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου.

Σημειώνεται ότι όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε για το πόσο διαρκεί το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 η ίδια δεν θέλησε να απαντήσει.