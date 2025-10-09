Στο αποψινό επισόδειο της νέας σειράς του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», η Ζωή συγκλονίζεται από την εμφάνιση των διδύμων καθώς ο εφιάλτης από το παρελθόν επιστρέφει. Οι ετοιμασίες για τους αρραβώνες στην έπαυλη των Καλλιγάδων κορυφώνονται. Η Φωτεινή βρίσκει δουλειά στη δεξίωση περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία να ξαναβρεθεί με τη μητέρα της. Η Άννα ασφυκτιά και αποφασίζει να ανατρέψει τα πάντα ξεφεύγοντας από την επιτήρηση της Σοφίας. Η Εβίτα προετοιμάζεται να δώσει το χτύπημα που θα τερματίσει το σχέδιο του Θεόφιλου. Ο Άγγελος παρακολουθεί πάντα από τις σκιές.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι συντετριμμένοι από την αντίδραση της Ζωής…

Δείτε το trailer:

Καθημερινή σειρά παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιωργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Παραγωγή: Pedio Productions

«Να μ’ αγαπάς», από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00