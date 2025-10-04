Στη σκηνή του The Voice θέλησε να δοκιμαστεί ο Θοδωρής, το βράδυ του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Προτού όμως προσπαθήσει να “γυρίσει” τους τέσσερις coaches, o νεαρός διαγωνιζόμενος έμελλε να συγκινήσει τους τηλεθεατές με την προσωπική του ιστορία.

Ειδικότερα, ο Θοδωρής εκμυστηρεύτηκε αρχικά στην κάμερα του The Voice πως «η μουσική είναι η αγάπη μου από πολύ μικρή ηλικία αλλά δεν έχω ασχοληθεί επαγγελματικά μ’ αυτό. Ήταν η αγάπη της αδελφής μου, πίστευε σε μένα και ασχολήθηκα και γω μετά τον χαμό της. Την έχασα σε τροχαίο ατύχημα όταν ήμουν έντεκα χρονών και εκείνη “έφυγε” στην ηλικία των 17 ετών».

«Ο μπαμπάς μου ήταν άρρωστος και εκείνη την περίοδο ήταν στο νοσοκομείο σοβαρά. Η μαμά μου δούλευε για να καλύψει τα έξοδα του σπιτιού και η αδελφή μου ήταν το στήριγμα μου, πίστευε πάρα πολύ στον Θεό που μου το μετέδωσε και μένα. Είχε πάει στον Άγιο Διονύσιο, που είναι ο προστάτης της Ζακύνθου, για να ανάψει ένα κεράκι για τον μπαμπά μου και εκεί έγινε το ατύχημα».

«Ακριβώς έξω από τον Άγιο, με το που βγήκε από την εκκλησία, έγινε το ατύχημα» πρόσθεσε, ακόμα, ο 31χρονος διαγωνιζόμενος του The Voice όπως παρακολουθήσαμε το βράδυ του Σαββάτου στο πρόγραμμα στου ΣΚΑΪ.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, ο Θοδωρής μοιράστηκε τον λόγο για τον οποίο και βρέθηκε στη σκηνή με τους coaches για να του πει με τρυφερότητα η Έλενα Παπαρίζου τα εξής. «Όταν χάνουμε έναν άνθρωπο, είναι σαν να έχεις πέσει και έχεις σπάσει το πόδι, τον γοφό σου, κάτι».

«Δεν παύει, θα κολλήσει το κόκκαλο αλλά όταν φυσάει βοριάς πονάει πάρα πολύ ακόμα, να ξέρεις».

Για την ιστορία του The Voice, ωστόσο, αν και ο Θοδωρής ερμήνευσε μια μεγάλη επιτυχία του Νότη Σφακιανάκη, καμία καρέκλα δεν γύρισε με αποτέλεσμα να μην πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση.