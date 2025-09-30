Πλούσια δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (30/9), με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε Champions League και Euroleague. Στο μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη: ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάγερν και ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια. Στο ποδόσφαιρο, η βραδιά είναι γεμάτη με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα: Ατλέτικο, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μπάγερν, Ίντερ και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν βαθμούς στους ομίλους του Champions League. Από το μενού δεν λείπει και το τένις με Σίνερ, Μεντβέντεφ και Αλκαράθ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

09:00 COSMOTE SPORT 7HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ (Ημιτελικός Πεκίνο)

12:00 COSMOTE SPORT 7HD Λέρνερ Τιεν – Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ημιτελικός Πεκίνο)

12:00 COSMOTE SPORT 6HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ (Τόκιο)

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο

17:00 COSMOTE SPORT 3HD Τσέλσι – Μπενφίκα (UEFA Youth League)

19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (Euroleague)

19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν (Euroleague)

19:45 COSMOTE SPORT 3HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ (UEFA Champions League)

19:45 COSMOTE SPORT 2HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)

20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague)

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο (Euroleague)

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης (Eurocup)

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου (Euroleague)

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός (Euroleague)

21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης (Euroleague)

22:00 COSMOTE SPORT 5HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (UEFA Champions League)

22:00 COSMOTE SPORT 9HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ (UEFA Champions League)

22:00 COSMOTE SPORT 8HD Μαρσέιγ – Άγιαξ (UEFA Champions League)

22:00 COSMOTE SPORT 7HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας (UEFA Champions League)

22:00 COSMOTE SPORT 6HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου (UEFA Champions League)

22:00 COSMOTE SPORT 3HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)

22:00 COSMOTE SPORT 2HD Τσέλσι – Μπενφίκα (UEFA Champions League)