Ο Οκτώβριος στο Netflix έρχεται γεμάτος πρεμιέρες που ξεχωρίζουν. Το Monster: The Ed Gein Story φέρνει στη μικρή οθόνη μία από τις πιο σκοτεινές φιγούρες της αμερικανικής εγκληματικής ιστορίας, ενώ το A House Of Dynamite της Kathryn Bigelow υπόσχεται ένα πολιτικό θρίλερ γεμάτο ένταση.

Στο τέλος του μήνα, το The Witcher: Σεζόν 4 κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του με νέο πρωταγωνιστή και υψηλές προσδοκίες. Ένας μήνας γεμάτος σειρές και ταινίες που καλύπτουν όλα τα γούστα.

Monster: The Ed Gein Story

Ο Charlie Hunnam πρωταγωνιστεί στο Monster: The Ed Gein Story, ενσαρκώνοντας έναν από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους στην αμερικανική ιστορία. Η τελευταία σεζόν της ανθολογικής σειράς του Ryan Murphy μας μεταφέρει στο Plainfield του Wisconsin, όπου ο Gein ζει απομονωμένος στο οικογενειακό του σπίτι μετά τον θάνατο των γονιών του.

Πίσω από αυτή τη φαινομενικά ήσυχη καθημερινότητα, όμως, κρύβεται μια φρικιαστική πραγματικότητα: απαγωγές, δολοφονίες και ανατριχιαστικά ευρήματα, όπως έπιπλα και αντικείμενα κατασκευασμένα από ανθρώπινα μέλη.

A House Of Dynamite

Η νέα πολιτική ταινία θρίλερ από την σκηνοθέτιδα των Hurt Locker και Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow, A House Of Dynamite, μας μεταφέρει πίσω στον εφιάλτη του Ψυχρού Πολέμου. Όταν ένας πυρηνικός πύραυλος εκτοξεύεται από άγνωστη πηγή προς το Σικάγο, ο πρόεδρος και το υπουργικό του συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουν πώς να αντιδράσουν, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες. Οι πρώτες κριτικές είναι εξαιρετικά θετικές.

The Witcher: Σεζόν 4

Ο Liam Hemsworth αναλαμβάνει τον ρόλο του Geralt of Rivia στην τέταρτη σεζόν του The Witcher, όπου ο περιπλανώμενος ήρωας μας αντιμετωπίζει εχθρούς τόσο πολιτικούς όσο και υπερφυσικούς. Ο Geralt, η Yennefer και η Ciri χωρίζονται από τον πόλεμο και τις περιστάσεις, ο καθένας με τους δικούς του στόχους και επιθυμίες. Με προϋπολογισμό που σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει τα 25 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, αυτή είναι μια από τις πιο ακριβές σειρές της υπηρεσίας streaming.