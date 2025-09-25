Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη επιστρέφει με μια συναρπαστική αναμέτρηση! Το MEGA, το κανάλι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φέρνει ζωντανά και αποκλειστικά στις οθόνες σας από το Λονδίνο τη μεγάλη μάχη της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 22:00, όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου συντονίζονται στο MEGA για να απολαύσουν μία σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, με τον Ολυμπιακό – έχοντας «όπλο» και την υπέρ του παράδοση στην αγγλική πρωτεύουσα – να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στους «κανονιέρηδες»,σε ένα ματς που υπόσχεται συγκινήσεις, πάθος και υψηλό θέαμα.

Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, αντιμετωπίζει τους πανίσχυρους Λονδρέζους σε μια αναμέτρηση που διαθέτει και βάσκικο χρώμα καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.

Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

Η ποδοσφαιρική βραδιά ξεκινά με αναλυτικό Pre–Game,στις 21:00,που θα μεταφέρει στους τηλεθεατές όλα τα τελευταία νέα και ρεπορτάζ απότο Emirates Stadium, ενώ αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης θα ακολουθήσει Post–Game με αναλύσεις, δηλώσεις και αποκλειστικά στιγμιότυπα από τη «μάχη» του Λονδίνου, αλλά και όλα τα ματς της 2ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Δείτε το trailer:

Η κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο είναι στο MEGA, με εικόνα υψηλής ευκρίνειας, κορυφαία παραγωγή και δημοσιογραφική υπογραφή που κάνει τη διαφορά.