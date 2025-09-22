Το Grand Hotel ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό απόψε στις 21:00. Η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης. Ο 2ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

Όσα θα δούμε στο αποψινό 1ο επεισόδιο

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου – Επεισόδιο 1

Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου; Η Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Άρης φαίνεται να κρύβει πολλά. Ο Χρόνης, πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Ένα κραγιόν με χαραγμένο πάνω του ένα γράμμα, όπως και το αποτύπωμα ενός ανδρικού παπουτσιού θα του δώσουν την ευκαιρία να αρχίσει την έρευνα. Ο Χαραλάμπης, από τη φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος. Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα… Ο Άρης έχει μία μυστική συνάντηση στην οποία αποκαλύπτεται ο σκοπός του, την ίδια ώρα που η Αλίκη αναρωτιέται αν πρέπει να αποκαλύψει στην αστυνομία την εμπλοκή του στην προσπάθεια φυγής της με τον Πέτρο… Ο δολοφόνος του Πέτρου είναι ακόμη ελεύθερος και παρών στις ζωές όλων…

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου