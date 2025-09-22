Στην εκπομπή «Happy Day» σχολίασαν τις πρόσφατες δηλώσεις της Άριας Καλύβα, οι οποίες προβλήθηκαν από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σημειώνεται ότι η δημοσιογράφος δεν συνέχισε τη συνεργασία της με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό», όπου ανέφερε: «η αποχώρησή μου δεν είχε σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα. Άλλοι παράγοντες λειτούργησαν υπονομευτικά στην αρχή, αλλά πήρανε τελικά τη θέση που τους αξίζει».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε σε ποιους αναφερόταν η Άρια Καλύβα: «Η Άρια σε καμία περίπτωση δεν εννοούσε τον Γιώργο Λιάγκα. Εννοούσε δύο συναδέλφους της από το πάνελ. Έχει μια επαγγελματική κόντρα από παλιά με δύο συγκεκριμένα άτομα που παρέμειναν στο πάνελ. Ήταν η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης με τους οποίους ερχόταν πάρα πολύ συχνά σε κόντρα στον αέρα».