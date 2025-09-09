Τον Γιώργο Λιάγκα συνάντησε ο Χάρης Λεμπιδάκης για τις ανάγκες της εκπομπής «Το ‘Χουμε» στον ΣΚΑΪ.

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του «Πρωινού», ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μίλησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και την ελληνική τηλεόραση σε σύγκριση με το εξωτερικό. «Φέτος θα ξεκινάμε νωρίτερα, η εκπομπή θα ξεκινάει στις 9 το πρωί, είναι επίσημο. Ανταγωνισμός υπάρχει παντού. Πάντα είχα μια λογική στην τηλεόραση να μην κοιτάω ποτέ τι κάνουν οι απέναντι εκπομπές. Είναι εξαιρετικές όλες οι εκπομπές, όλες μαχόμαστε για το καλύτερο, αλλά αν χάσεις χρόνο να δεις τι κάνει ο απέναντι, έχεις χάσει χρόνο από τον χρόνο τον δικό σου για το τι θα κάνεις καλύτερα εσύ. Είναι καλό να υπάρχουν πολλές εκπομπές, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι, για να υπάρχουν δουλειές για όλους», ανέφερε o Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στην ελληνική τηλεόραση μπορεί να υπάρχουν ακρότητες και λάθη, αλλά αν δεις τηλεόραση στο εξωτερικό θα καταλάβεις ότι η ελληνική τηλεόραση είναι καλή. Για τον πληθυσμό της χώρας και την οικονομική δύναμη της χώρας, η τηλεόραση που κάνουμε είναι δυσανάλογα καλή σε σχέση με άλλες χώρες που είναι πιο ισχυρές οικονομικά».