Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event, έκανε πρεμιέρα απόψε στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη στις πιο θεαματικές πίστες.

Στο δεύτερο αγώνισμα, η Πορτοκαλί ομάδα επικράτησε εντυπωσιακά με 7-1, αφήνοντας τους Μπλε σε δύσκολη θέση και σημειώνοντας την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Για την ήττα της Μπλε ομάδας μίλησε ο Άρης Σοϊλέδης: «Μεγάλη, βαριά ήττα το 7-1. Θεωρώ ότι ήμασταν λίγο χαλαροί γιατί στο πρώτο παιχνίδι κερδίσαμε εύκολα. Λόγω της βίλας είχαμε μπει σε άλλη διάθεση».