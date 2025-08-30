Ο αγώνες Βόλος – Ολυμπιακός και Κύπρος – Ελλάδα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (30/8).

Η Stoiximan Super League συνεχίζεται με τη 2η αγωνιστική και οι πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» είναι στη Θεσσαλία για να αντιμετωπίσουν τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που θα είναι γεμάτο με οπαδούς τους.

Τη 2η αγωνιστική, όμως, έχουμε και στο EuroBasket 2025 για την Εθνική μας ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει την Κύπρο στη Λεμεσό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΕΡΤ2 Ιταλία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30 Novasports 5HD Λιθουανία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ

13:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS9

14:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Φούλαμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS10

14:45 Novasports 4HD Τσεχία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports Start ΕΡΤ1, Ιταλία – Γεωργία Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 6HD Ισλανδία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying

16:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS11

16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

16:30 Novasports 3HD Λειψία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Extra 1 Γουλβς – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 2HD Τότεναμ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

18:00 Novasports 6HD Γαλλία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

18:00 Novasports 4HD Λετονία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

18:00 Novasports 1HD Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

18:15 ΕΡΤ1, Novasports Start Κύπρος – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Κόμο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Αταλάντα Serie A

20:00 Novasports Extra 1 Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα Liga Portugal

20:30 Novasports Extra 3 Τζιρόνα – Σεβίλλη La Liga

20:30 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ

21:00 Novasports Extra 2 PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ Eredivisie

21:00 Novasports Prime Άρης – Παναιτωλικός Super League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:15 Novasports 4HD Τουρκία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports Start Ισπανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 6HD Πολωνία – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ

21:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά Super League

21:30 Novasports Extra 4 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ρόμα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Κάλιαρι Serie A

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πόρτο Liga Portugal