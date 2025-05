Στο χθεσινό επεισόδιο του Big Brother είδαμε τη Φένια να προσπαθεί να αιτιολογήσει τον χαρακτηρισμό που ακούστηκε στο δωμάτιο του αρχηγού για την Nancy ως πρόθεση περιγραφής μίας πολύ sexy γυναίκας και όχι ως κάτι αρνητικό.

Τη Nancy να μη θέλει να ακούσει ούτε λέξη από εκείνη χαρακτηρίζοντάς τη με τη σειρά της «φίδι».

Και κάπου εκεί η Φένια βγαίνει εκτός εαυτού φωνάζοντας «πήρα θέση» τόσες φορές που πραγματικά και να μη θες αναγκάζεσαι να «πάρεις θέση»!

Το X (πρώην Twitter) γέμισε από την ατάκα, ενώ στα προσεχώς του Tik Tok θα δούμε το αντίστοιχο ηχητικό να «ντύνει» τα video των χρηστών.

Σήμερα το ΠΗΡΑ ΘΕΣΗ γράφτηκε στην τηλεοπτική ιστορία…BB thanks for the memories #BigBrotherGR pic.twitter.com/SDJtaBu71C