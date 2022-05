Το Netflix κυκλοφόρησε μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της περασμένης δεκαετίας, αλλά όλα αυτά τα δράματα, οι κωμωδίες και τα έπη επιστημονικής φαντασίας κόστισαν αρκετά στο στούντιο παραγωγής. Η διεθνούς φήμης πλατφόρμα έχει επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν σε μερικά από τα πιο πολύτιμα franchise της -καθώς και για μερικές αστοχίες.

Orange Is the New Black (2013-2019)- 4 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Το Orange Is the New Black είναι μία από τις πρώτες πρωτότυπες σειρές του Netflix και γνώρισε άμεση ανταπόκριση από το κοινό όταν έκανε πρεμιέρα το 2013. Το δράμα φέρεται να κόστισε στο Netflix 4 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο για την πρώτη του σεζόν, κάτι που δεν είναι και πολύ απροσδόκητο αφού είχε να πληρώσει ένα τεράστιο καστ. Οι μεταγενέστερες σεζόν πιθανότατα κόστισαν ακόμη περισσότερο καθώς οι ηθοποιοί έλαβαν αυξήσεις στους μισθούς τους λόγω της θεαματικότητας, ενώ και η ποιότητα παραγωγής ανέβηκε επίπεδο, επίσης.

House of Cards (2013-2018)- 4,5 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Το House of Cards είναι μια από τις πρώτες πρωτότυπες σειρές του Netflix -και αυτή που έβαλε πραγματικά την εταιρεία στον χάρτη- έτσι φυσικά η εταιρεία επένδυσε πολλά χρήματα σε αυτήν. Η εκπομπή φέρεται να κόστιζε 4,5 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο στις αρχές της τουλάχιστον, αλλά σύντομα πήγε «πολύ πάνω από αυτό», σύμφωνα με το mentalfloss.com.

Bridgerton (2020- σήμερα)- 7 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Σύμφωνα με το mentalfloss.com, η παραγωγή της 1ης σεζόν του Bridgerton κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, με πολλά από αυτά να οφείλονται πιθανότατα στις διάφορες τοποθεσίες και τα περίπλοκα κοστούμια. Δεν είναι σαφές πόσο κόστισε η δεύτερη σεζόν, αλλά δεν θα ήταν παράλογο να πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός ανέβηκε, λαμβάνοντας υπόψη πόσο επιτυχημένη ήταν η σειρά για το Netflix.

Bloodline- 7- 8 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Το Bloodline ακυρώθηκε μετά από μόλις τρεις σεζόν, και παρόλο που το Netflix δεν έδωσε ποτέ τον λόγο για τον οποίο αποσύρθηκε η σειρά, μπορεί να μην είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Κάθε επεισόδιο φέρεται να κόστιζε μεταξύ 7 και 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά, σύμφωνα με το Vulture, δεν κατάφερε να συναγωνιστεί ποτέ αρκετά τη δημοτικότητα των άλλων εκπομπών της εταιρείας.

Sense8 (2015-2018)- 9 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Το Sense8 έγινε δεκτό τόσο από κριτικούς όσο και από θεατές, αλλά η θετική ανταπόκριση δεν ήταν αρκετή. Το κόστος παραγωγής της σειράς επιστημονικής φαντασίας -το οποίο φέρεται να ήταν περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο μέχρι τη δεύτερη σεζόν- ήταν αρκετά μεγάλο, με τα γυρίσματα σε διάφορες τοποθεσίες να καταλαμβάνουν ένα τεράστιο μέρος της πίτας. Αν και ποτέ δεν προσέλκυσε αρκετά μεγάλο κοινό για να συνεχίσει για τρίτη σεζόν, το Netflix έδωσε στους θαυμαστές ένα φινάλε σειράς δυόμισι ωρών για να ολοκληρωθεί σωστά το story.

The Get Down- 11 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Η πρώτη (και μοναδική) σεζόν του The Get Down υποτίθεται ότι θα κόστιζε στον streamer περίπου 97 εκατομμύρια δολάρια για να φτιαχτεί. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός της σειράς ανήλθε τελικά στα 120 εκατομμύρια δολάρια για 11 επεισόδια. Σύμφωνα με το Vanity Fair, υπήρξαν μια σειρά από επανεγγραφές, απομακρύνσεις μελών του καστ και άλλα δράματα που συνέχιζαν να ανεβάζουν την τιμή όλο και υψηλότερα. Δεν πρέπει να προκαλεί σοκ το γεγονός ότι η σειρά δεν κράτησε πέρα ​​από έναν χρόνο.

The Crown (2016- σήμερα)- 13 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Το διάσημο βασιλικό δράμα του Netflix έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2016 και έγινε αμέσως επιτυχία. Αλλά αυτά τα πλούσια σκηνικά και κοστούμια έχουν κόστος και έχει αναφερθεί ότι το Netflix ξόδεψε περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο για να κρατήσει τη βασίλισσα στο κάστρο της κατά την πρώτη σεζόν. Αν και, σύμφωνα με το mentalfloss.com, ο δημιουργός του The Crown, Peter Morgan, είπε ότι το κόστος είναι πιθανώς πιο κοντά στο μισό. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός με την πάροδο του χρόνου και τα εξωτερικά γυρίσματα.

Stranger Things (2016- σήμερα)- 30 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο (από την 4η σεζόν)

Το Stranger Things ήταν πάντα μια ακριβή σειρά στην παραγωγή -αλλά τώρα αναφέρθηκε ότι η τέταρτη σεζόν είναι επίσημα η πιο ακριβή σειρά του Netflix. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κάθε επεισόδιο της αγαπημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας/τρόμου κοστίζει το εξωφρενικό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα από τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της πρώτης σεζόν στα 6 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο και τον προϋπολογισμό της 2ης σεζόν στα 8 εκατομμύρια δολάρια.