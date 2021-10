Γρήγορο πέρασμα από το πλατό της εκπομπής «Καλό μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά πραγματοποίησε η Ιωάννα Μαλέσκου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αν και η παρουσία της στο πλατό ήταν μικρής διάρκειας, ήταν γεμάτη «καρφιά». Αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίστηκε κρατώντας ένα λιβανιστήρι και διευκρίνησε πως: «Αγάπη μου δεν περνάω καλά, περνάω δύσκολα. Θες οι κακές οι γλώσσες… Γιατί γενικά οι γλώσσες οι ξένες καλές είναι, δε λέω…».

Η συζήτηση ανάμεσα στους δυο παρουσιαστές ξεκίνησε και οι δυο τους θέλησαν να αναφερθούν στις φήμες που τους θέλουν τσακωμένους. Χωρίς σαφείς αναφορές, ο διάλογος τους ήταν γεμάτος «καρφιά» για όσους τους θέλους να μην μιλάνε.

Νίκος Μουτσινάς: Έκανες πολύ καιρό να έρθεις. Είσαι θυμωμένη με την Μπελούτσι;

Ιωάννα Μαλέσκου: Δεν μου μιλάς στους διαδρόμους.

Νίκος Μουτσινάς: Αρχικά είναι σαν να μη σε βλέπω, γιατί δεν σε βλέπω. Εγώ δεν ξέρω πότε μαλώσαμε τόσο άσχημα και δεν παίζω και κανένα απόσπασμά σου στην εκπομπή.

Ιωάννα Μαλέσκου: Αν από σήμερα κι έπειτα δεν ξαναδώ Χρυσή Τηλεόραση.

Νίκος Μουτσινάς: Σου αρέσει το 11:30 ή να το αλλάξω;

Ιωάννα Μαλέσκου: Έχω ακούσει τα πάντα για όλα να ξέρεις, για ό,τι λέω και για ό,τι δεν λέω. Εκπαιδεύομαι να αντέχω. Θέλω να παίζεις τα αποσπάσματα από το Love It, γιατί είμαι full in Love It.