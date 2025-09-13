Tο σχέδιο με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ώστε να πέσουν στην αγορά 25.000 ακίνητα, η κρίση στη Γαλλία με τις διαδηλώσεις του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα», το παιχνίδι με τη φωτιά που παίζει η Ρωσία με τα drones στην Πολωνία που κινητοποίησε το ΝΑΤΟ και η δολοφονία του Αμερικανού δεξιού πολιτικού και ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που έχει προκαλέσει φόβο για ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων στις ΗΠΑ ξεχωρίζουν στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

