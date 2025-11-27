Συγκλονισμένος είναι ο Δομοκός από τον θάνατο ενός 50χρονου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να δέχτηκε τσίμπημα στο αυτί και ξεψύχησε στα χέρια φίλου του, καθώς συνέβησαν μια σειρά από ατυχή γεγονότα, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το κακό φέρεται να ξεκίνησε γύρω στις 10:00’ το πρωί της Τετάρτης. Μια παρέα από τρεις φίλους, μεταξύ αυτών και ο 50χρονος, κυνηγούσαν σε ορεινή περιοχή πάνω από τα Γαβράκια Δομοκού. Τότε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο 50χρονος δέχτηκε τσίμπημα στο αυτί από μέλισσα. Το κατάλαβε γιατί ξαφνικά ένιωσε δυσφορία και πήρε την απόφαση να φύγει μόνος του για το φαρμακείο που βρίσκεται στην Εκκάρα για να βρει τη σωτήρια ένεση.

Ένας από τους φίλους του τον ακολούθησε με το δικό του όχημα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ένα περίπου χιλιόμετρο από το σημείο που κυνηγούσαν, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, πιθανόν από τα πρώτα συμπτώματα που ένιωθε ήδη από το αλλεργικό σοκ, προσκρούοντας σε ανάχωμα.

Ο φίλος του, που ακολουθούσε, έσπευσε να τον απεγκλωβίσει και με το δικό του πλέον όχημα να τον μεταφέρει στο φαρμακείο στην Εκκάρα, ενόσω είχε ακόμη τις αισθήσεις του, λίγα λεπτά μετά τις 10:30’.

Εκεί ο φαρμακοποιός διαπίστωσε ότι οι σφίξεις του άτυχου άνδρα ήταν αμυδρές, ενώ είχε μελανιάσει και έβγαζε αφρούς από το στόμα. Προσπάθησε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες ενώ ειδοποίησε και ασθενοφόρο που έφτασε μέσα σε 10 – 15 λεπτά, με δυο γιατρούς από το Κέντρο Υγείας Δομοκού. Δυστυχώς παρά την πολύωρη προσπάθεια ο άνθρωπος δεν επανήρθε και λίγο αργότερα όταν μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.

Το ΑΤ Δομοκού που επίσης ειδοποιήθηκε για το ατυχές συμβάν, έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας και τη λήψη βιολογικού υλικού για εξέταση ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής, ενός νέου ανθρώπου.