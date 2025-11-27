Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας έχει μετατραπεί σε έναν πραγματικό πονοκέφαλο για τους οδηγούς σήμερα, καθώς το λεκανοπέδιο αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της περιόδου, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλά κομβικά σημεία. Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο όσο προχωρά η ημέρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και οδηγώντας σε μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Στο επίκεντρο του κυκλοφοριακού χάους βρίσκεται ο Κηφισός, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες παρατηρείται τεράστιο «μποτιλιάρισμα». Πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Λαμία η ακινητοποιημένη κυκλοφορία ξεκινά ήδη από το Φάληρο και εκτείνεται μέχρι τη Μεταμόρφωση. Την ίδια στιγμή, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε πλήθος κεντρικών δρόμων, μεταξύ των οποίων οι Μεσογείων, Κηφισίας, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Πειραιώς, Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Υμηττού, αλλά και σε τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης και της λεωφόρου Καρέα, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



