Ο Πάτρικ Ογκουνσότο είναι ένας από τους κορυφαίους διαγωνιζόμενους του reality show του ΣΚΑΪ, «I’ m A Celebirty… Get Me Out Of Here». Ο πρώην άσος του Εργοτέλη, πάντως, στην τελευταία δοκιμασία που πέρασε και μεταδόθηκε στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/11), δέχθηκε επίθεση από έναν παπαγάλο κι ένα φλαμίνγκο.

Ας τα πάρουμε από την αρχή, όμως. Οι παρουσιαστές του προγράμματος, ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα εξήγησαν στους παίκτες τη δοκιμασία που έπρεπε να περάσουν. Φορώντας μια κούτα στο κεφάλι προκειμένου να περιορίζει την όρασή τους, τους είπαν πως θα πρέπει να διασχίσουν ένα δωμάτιο και να βρουν διακόπτες προκειμένου να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Βέβαια, η παραγωγή είχε φροντίσει να υπάρχουν και… εμπόδια.

Στην περίπτωση του Πάτρικ Ογκουνσότο ήταν ζώα και δη πτηνά. Έχοντας ήδη περάσει μια δύσκολη στιγμή μ’ ένα φίδι σε προηγούμενη δοκιμασία ο Ογκουνσότο αυτή τη φορά δέχθηκε πρώτα επίθεση από έναν παπαγάλο κι έπειτα από ένα φλαμίνγκο, το οποίο τον τσίμπησε δύο – τρεις φορές στα γεννητικά του όργανα.

Με τον Λιανό και την Καλομοίρα να γελούν με την προσπάθεια του Πάτρικ και τον Νίκο Βαμβακούλα να προσπαθεί να τον κατευθύνει, τελικά ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής βρήκε το δρόμο του προς την έξοδο από το δωμάτιο.

Ο χορός με την Αγγελική Ηλιάδη και η νίκη επί του Βαμβακούλα

Κι έπειτα, στα ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου, άρχισε να ακούγεται δυνατή μουσική και πιο συγκεκριμένα το τραγούδι «Candy Shop» του ράπερ 50 Cent. Τότε ο Πάτρικ Ογκουνσότο και η Αγγελική Ηλιάδη άρχισαν να χορεύουν με την Ιωάννα Λίλη να του λέει: «Πάτρικ, δώσε, έχεις το ρυθμό».

Στο μεταξύ, γράφτηκε κι άλλο ένα κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη αντιπαλότητά του με τον έτερο πρώην ποδοσφαιριστή που συμμετέχει στο reality show, τον Νίκο Βαμβακούλα. «Όλο λέει πως δεν μπορώ και δεν θα κερδίσω, αλλά το Νίκο το Βαμβακούλα το κέρδισα», ανέφερε ο άλλοτε άσος του Εργοτέλη με την πλούσια ιστορία στα ελληνικά γήπεδα.

Τέλος, ο Πάτρικ Ογκουνσότο έσωσε την Ιωάννα Λίλη λέγοντας πόσο καλή είναι, με την Λίλη να εξηγεί για εκείνον πως έχουν γνωριστεί καλύτερα και συμπαθούν ο ένας τον άλλον και γι’ αυτό την έσωσε και εξασφάλισε την παραμονή της στο show.