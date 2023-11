Στις 11 Οκτωβρίου έκανε πρεμιέρα το «I’m a celebrity get me out of here» και οι προσδοκίες στον ΣΚΑΪ για «Ανάσταση» στα νούμερα της τηλεθέασης ήταν μεγάλες. Πρόκειται για ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα -μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.- με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, με διάσημους που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά!

Σύμφωνα με τη φημολογία, το ριάλιτι είχε περάσει από τρία κανάλια που το διεκδικούσαν προτού καταλήξει στον ΣΚΑΪ.

Οι προτάσεις είχαν γίνει απλόχερα σε γνωστά πρόσωπα των μίντια -και των social media- με αμοιβές της τάξης των 6.500 ευρώ την εβδομάδα, αν πιστέψουμε την Super Κική. Αλλά και στην εκπομπή «Πρωινό Σουσού» ανέφεραν για τα χρήματα που παίρνουν Αγγελική Ηλιάδη, Ραχήλ Μακρή, Πάνος Καλίδης και η amazing Νικόλ – το σκυλί του Τρύφωνα και σύμφωνα με τον Δημήτρη Σαράντο, η Ραχήλ Μακρή, η οποία αποχώρησε όπως είδαμε στο επεισόδιο της Πέμπτης (19/10), πήρε 24.000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι λάμβανε 12.000 ευρώ την εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, η Αγγελική Ηλιάδη λαμβάνει 8.000 ευρώ την εβδομάδα, ο Πάνος Καλίδης 6.000 ευρώ την εβδομάδα, ενώ χρήματα παίρνει και το σκυλί του Τρύφωνα Σαμαρά, η amazing Νικόλ, τα οποία είναι 5.000 ευρώ εφάπαξ.

Όμως, οι μετρήσεις της Nielsen δεν δικαίωσαν την επιλογή του καναλιού. Το κοινό δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των celebrities και επέδειξε πλήρη αδιαφορία για τα πάθη τους στα βάθη της ζούγκλας του Αγίου Δομίνικου.

Αλλά και τα σχόλια στις εκπομπές δεν ήταν καθόλου κολακευτικά. Για την ακρίβεια πριν από μερικές ημέρες ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε θέση. Ο παρουσιαστής που να μη τι άλλο έχει τεράστια εμπειρία στον χώρο της τηλεόρασης σχολίασε όσα έχει καταφέρει να δει από το νέο ριάλιτι.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι ένα πρόγραμμα που κάνει τον τηλεθεατή να ντρέπεται με όσα δείχνουν και για αυτό τα νούμερα τηλεθέασης είναι χαμηλά.

«Μίλησα με τον Γρηγόρη σε σχέση με το I am celebrity και του έλεγα ότι είναι αίσχος! Έγινε πλάνο και έλεγα “αίσχος”. Το λέω ότι είναι το χειρότερο ριάλιτι που έχω δει. Νιώθω πραγματική ντροπή και στεναχωριέμαι για αυτόν τον υπερταλαντούχο Γιώργο. Προσπαθεί να κάνει σκερτσάκια. Στεναχωριέμαι και ντρέπομαι για τον εαυτό μου σαν τηλεθεατής. ΣΚΑΪ δες το, παραγωγή δες το! Κάνετε τον τηλεθεατή να ντρέπεται. Λογικό το 2-3% που κάνετε», ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Έτσι, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο Γιάννης Πουλόπουλος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η διοίκηση του σταθμού οδηγείται αναγκαστικά στην απόφαση να περικόψει τον αριθμό των επεισοδίων της πανάκριβης παραγωγής.

Να σημειώσουμε ότι το «I’m a celebrity get me out of here» είναι ούτως ή άλλως περιορισμένης διάρκειας – 40 ημέρες προβλέπει το καταστατικό του παιχνιδιού, 45 με πολύ προσπάθεια, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Όμως, στο κανάλι του Φαλήρου θέλουν, αν είναι δυνατόν, η εκπομπή να ολοκληρωθεί πριν καν κλείσει μήνα και αναζητούν την διάδοχη κατάσταση.

Και επί τη ευκαιρία άρχισαν τα casting για το νέο «Survivor».