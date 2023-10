Viral έγινε, αποσπώντας πολλά θετικά σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου και των social media, το σκετς του Γιώργου Μητσικώστα με τον Σωτήρη Καλυβάτση για το γάμο του Στέφανου Κασσελάκη με τον Τάιλερ ΜακΜπέθ, όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή «MitsiVAR» του τηλεοπτικού σταθμού Action24.

Ο Γιώργος Μητσικώστας υποδύθηκε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Σωτήρης Καλυβάτσης είχε το ρόλο του συντρόφου του.

«Μαζευτήκαμε εδώ ενώπιον Θεού και ανθρώπων για να δέσουμε με τα ιερά δεσμά του γάμου αυτούς τους δύο νέους. Τον Τάιλερ ΜακΜπέθ και τον Στέφανο Κασσελάκη», άρχισε ο «ιερέας» που τελούσε το μυστήριο. Και συνέχισε: «Ή Αριστοτέλη Οικονόμου» κι εκεί πετάχτηκε ο «Τάιλερ»: «Ή Δημήτρη ή Θανάση ή Θάνο, έπαιζε και στο “Ρετιρέ” παλιά».

Τη διαδικασία διέκοψε το κινητό του «Τάιλερ» καθώς χτύπησε μια υπενθύμιση: «Μπαρδόν», είπε εκνευρισμένος σημειώνοντας πως ξέχασε να κάνει τα δύο τελευταία σετ των δέκα κιλών «γιατί ο δεξιός μου δικέφαλος έχει ξεφουσκώσει τρία χιλιοστά πάτερ. Δεν θα σας καθυστερήσω και πολύ», είπε κι άρχισε να γυμνάζεται. «Τάιλερ τώρα βρήκες;» τον ρώτησε ο «Στέφανος Κασσελάκης». «Τί να κάνω ρε “Στεφ”. Δύο επαναλήψεις είναι ούτε που θα το καταλάβετε», του έκανε. «Είσαι σοβαρός παιδί μου; Τί να φτουρίσουν τα βαράκια; Αν δεν κάνεις κλειστή κωπηλασία με ύπτια λαβή με μπάρα πως θα ανοίξουν τα “φτερά” σου;», είπε ο «Στέφανος».

«Μπορώ τώρα να συνεχίσω;», ρώτησε ο πάτερ. «Ε, μισό λεπτό τώρα πάτερ. Σας παρακαλώ!» του απάντησε ο «Τάιλερ» και εξήγησε, ενώ ο «Στέφανος Κασσελάκης» ήδη είχε πιάσει μια μπάρα και γυμναζόταν κι εκείνος. «Βοηθήστε μας να τελειώσουμε το σετ μας. Μετρήστε μέχρι το δέκα για χάρη μας», πρόσθεσε. Κι ο πάτερ του έκανε τη χάρη.

«Σε ένα λεπτό θα είμαι έτοιμος», είπε ο «Τάιλερ» όταν ο ιερέας ρώτησε ξανά αν μπορεί να συνεχίσει με την τέλεση του μυστηρίου. «Σε πρώτη φάση πρέπει να φάω έξι ασπράδια αβγού, μια μπάρα 150 γραμμάρια τυρί cottage με καθαρή μυική μάζα και μετά είμαι όλος δικός σας». «Έλεγα, λοιπόν», συνέχισε ο πάτερ «πριν με διακόψει το You Protein ότι… », αλλά προτού ολοκληρώσει, ο «Τάιλερ» αναφώνησε: «Oh my God! Ξέχασα το jumprope workout». «Μην ανησυχείς, my love», τον καθησύχασε ο «Στέφανος» και συμπλήρωσε: «Έφερα το δικό μου» κι έβγαλε από την τσέπη του ένα σχοινάκι.

«Συνεχίστε εσείς το τροπάρι σας, δεν θα σας καθυστερήσουμε καθόλου», είπε ο «Τάιλερ» και στην επόμενη σκηνή πηδούσε πάνω από το σχοινάκι που κρατούσαν ο ιερέας με τον «Στέφανο», ενώ ο παπάς έψελνε.

Οι διακοπές, όμως, δεν σταμάτησαν. Χτύπησε το κινητό του «Στέφανου Κασσελάκη» με ήχο κλήσης να ακούγεται «Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως» από το γνωστό τραγούδι του Θέμη Ανδρεάδη. «Συγγνώμη Δέσποτα, αλλά είναι από το κόμμα. Πρέπει να απαντήσω», είπε. «Τώρα βρήκες;», ρώτησε ο ιερέας. «Την ημέρα των εκλογών τους παράτησα στα “κρύα του λουτρού” για να πάω στη Νέα Υόρκη για να πάρω τα χειμωνιάτικα και να παντρευτώ. Αν δεν βγαίνω ούτε στα τηλέφωνα θα με διαγράψουν από αρχηγό», εξήγησε ο «Στέφανος».

«Ναι», έκανε εκείνος και ακούστηκε ένας βρυχηθμός. «Ο (Στέφανος) Τζουμάκας είναι!», είπε κι έδωσε το τηλέφωνο στον «Τάιλερ» λέγοντάς του: «Πες του ότι δεν είμαι εδώ». «Μίστερ Τζουμάκας δεν τον έχω δει καθόλου», είπε ο «Τάιλερ ΜακΜπέθ». «Παντρεύεται τώρα. Τι πάει να πει δεν τον έχω δει αφού παντρεύεται εμένα; Είναι λίγο περίεργο. Αλλά μήπως τον έχετε δει εσείς καθόλου, που τον παντρευτήκατε πολιτικά;».

Και μετά από μια παρέμβαση της «Τατιάνας Στεφανίδου», η οποία είχε «βάλει» κάμερα στον παπά για να καταγράψει τον γάμο, εμφανίστηκε ντελιβεράς κουβαλώντας κουτιά με πίτσες. «Ποιες πίτσες ευλογημένη; Αμέρικαν μπαρ το καταντήσαμε εδώ μέσα;» φώναξε ο πάτερ. «Αμάν… Μπέρδεψα τα κινητά κι αντί να τις στείλω με το ελληνικό “αριστερό” στην Κουμουνδούρου, τις έστειλα με το “ρεπουμπλικάνικο” στην εκκλησία». Πλήρωσε με 20 ευρώ, ενώ οι πίτσες έκαναν 19,90. «Και τα ρέστα δικά σου», είπε.

Έχοντας απηυδήσει με τις απανωτές διακοπές, ο ιερέας αποχώρησε με τον «Τάιλερ ΜακΜπέθ» να λέει στον «Στέφανο Κασσελάκη»: «Αμάν ρε “Στεφ” σε μια εβδομάδα έχεις διώξει τον Τζουμάκα, τον μισό ΣΥΡΙΖΑ… Τώρα φεύγει ο παπάς, έφυγε κι ο Κούλογλου… Πολιτικός αρχηγός είσαι εσύ ή ο Big Brother;». «Μην ανησυχείς “Τάιλερ”, ό,τι και να γίνει θα έχουμε πάντα τη γυμναστική», του απάντησε ο «Στέφανος» κι άρχισαν και πάλι να γυμνάζονται.