Το δεύτερο επεισόδιο του «I’m celebrity get me out of here» ήρθε το βράδυ της Πέμπτης (12/10) στον «αέρα» του ΣΚΑΪ με παρουσιαστές τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα. Σχεδόν με το… καλημέρα, όμως, μια μεγάλη έκπληξη περίμενε το τηλεοπτικό κοινό του νέου ριάλιτι επιβίωσης.

Κι αυτό μιας και ανακοινώθηκε, νωρίς νωρίς, η πρώτη οικειοθελής αποχώρηση. «Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος γιατί μόλις τώρα ήχησε στη ζούγκλα μια σημαντική δήλωση. “I’m a celebrity, get me out of here” αναφώνησε ένα μέλος της ομάδας των επωνύμων. Ανακοίνωση η οποία και οδηγεί αυτό το μέλος αυτόματα εκτός παιχνιδιού» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.

«Η Δήμητρα μού είχε αναφέρει για ένα πρόβλημα υγεία που είχε. Δυστυχώς την ταλαιπωρούσε καιρό και έπρεπε να αποχωρήσει για να φροντίσει τον εαυτό της» δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη στην κάμερα του Celebrity για να συμπληρώσει ο Τάσος Ξιαρχό τα εξήςQ «Η αλήθεια είναι ότι θα μου λείψει η Δήμητρα. Είναι μια παρέα πάρα πολύ ευχάριστα και προσπάθησε να κάνει διάφορα πράγματα αλλά η υγεία πάνω από όλα. Θα μας λείψει η τρέλα της».

«Ήρθα στο παιχνίδι με τεράστια χαρά και τη στήριξη των δικών μου ανθρώπων για να συμμετέχω για έναν πάρα πολύ καλό, φιλανθρωπικό σκοπό. Ωστόσο ένα θέμα υγείας που είχα, εδώ στη ζούγκλα, επιδεινώθηκε οπότε ο μόνος τρόπος για να φύγω είναι να πω την φράση κλειδί… I’m a celebrity, get me out of here» τόνισε με τη σειρά της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και αποχώρησε από το νέο ριάλιτι.